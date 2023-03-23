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Вита Семеренко победила в гонке на турнире по биатлону

23 марта 2023 15:15
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Вита Семеренко победила в гонке на турнире по биатлону
Опытная спортсменка дала фору ближайшей преследовательнице
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Украине состоялась короткая индивидуальная гонка среди женщин в рамках национального первенства по биатлону.

Победительницей гонки в Буковели стала опытная Вита Семеренко, сообщают Новини.LIVE

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Вита Семеренко еще не участвовала в международных стартах в нынешнем сезоне. Это не помешало 37-летней спортсменке уверенно победить в гонке на одном из этапов чемпионата Украины. 

Вита Семеренко биатлон

Второй к финишу пришла Оксана Коваленко, третью ступень подиума обеспечила себе Любовь Кипяченкова, причем между ними оказался существенный разрыв. 

Что касается мужской гонки, ее победителем стал 27-летний Тарас Лесюк.

Чемпионат Украины по биатлону

Индивидуальная гонка. Женщины

  1. Вита Семеренко — 43.19.2 (0+2+0+0)
  2. Оксана Коваленко — 1.10,0 (1+1+0+1)
  3. Любовь Кипяченкова — 1.49,9 (3+0+2+1)
  4. Дарья Блашко — 2.13,8 (0+0+2+2)
  5. Юлия Городная — 3.05,8 (2+2+2+0)
  6. Дарья Чалик — 3.33,5 (2+1+2+2)
  7. Валерия Мартыненко — 4.58,8 (0+0+1+1)
  8. Ева Мартыненко — 6.24,8 (1+2+1+2)
  9. Лилия Стеблина — 6.31,5 (0+2+4+2)
  10. Мария Голоборода — 7.02,2 (1+0+0+2)

Напомним, супруга Александра Усика едко высмеяла Тайсона Фьюри за отказ от боя и добавила несколько красноречивых эпитетов о британском боксере. 

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук назвал очередной обстрел оккупантами Запорожья "незаживающей раной". 

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