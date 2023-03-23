Віта Семеренко перемогла у гонці на турнірі з біатлону
В Україні відбулися короткі індивідуальні перегони серед жінок у рамках національної першості з біатлону.
Переможницею перегонів у Буковелі стала досвідчена Віта Семеренко, повідомляють Новини.LIVE.
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Віта Семеренко ще не брала участі у міжнародних стартах цього сезону. Це не завадило 37-річній спортсменці впевнено перемогти у перегонах на одному з етапів чемпіонату України.
Другою до фінішу прийшла Оксана Коваленко, третій ступінь подіуму забезпечила собі Любов Кип'яченкова, причому між ними виявився суттєвий розрив.
Щодо чоловічих перегонів, її переможцем став 27-річний Тарас Лесюк.
Чемпіонат України з біатлону
Індивідуальні перегони. Жінки
- Віта Семеренко — 43.19.2 (0+2+0+0)
- Оксана Коваленко — 1.10,0 (1+1+0+1)
- Любов Кип'яченкова — 1.49,9 (3+0+2+1)
- Дар'я Блашко — 2.13,8 (0+0+2+2)
- Юлія Міська — 3.05,8 (2+2+2+0)
- Дар'я Чалик — 3.33,5 (2+1+2+2)
- Валерія Мартиненко — 4.58,8 (0+0+1+1)
- Єва Мартиненко — 6.24,8 (1+2+1+2)
- Лілія Стебліна — 6.31,5 (0+2+4+2)
- Марія Голоборода — 7.02,2 (1+0+0+2)
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