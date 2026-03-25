Владимир Кличко празднует день рождения: 3 малоизвестных факта о боксере

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко отмечает 50-летие. Один из самых успешных тяжеловесов в истории провел выдающуюся карьеру. Он владел чемпионскими поясами WBO, IBF, IBO и WBA.

Также Кличко остается рекордсменом по длительности пребывания на вершине дивизиона, сообщает портал Новини.LIVE.

За свою карьеру Владимир Кличко провел десятки титульных боев и одержал 23 победы в чемпионских поединках. Он стал олимпийским чемпионом Атланты-1996 и вошел в Международный зал боксерской славы. Его суммарное время в статусе чемпиона мира составило 4382 дня. Это абсолютный рекорд в супертяжелом весе. При этом за пределами ринга о нем известно гораздо меньше.

Три факта, которые раскрывают Кличко с другой стороны

Первый интересный факт о боксере заключается в том, что он имеет ученую степень и активно занимался научной деятельностью. Также Владимир Кличко одним из первых в боксе начал системно внедрять аналитику и технологии в тренировочный процесс. Третий факт: после завершения карьеры чемпион сосредоточился на образовательных и социальных проектах, оставаясь публичной фигурой за пределами спорта.

После завершения карьеры Владимир Кличко остается одной из ключевых фигур в истории мирового бокса. Его достижения и подход к профессии повлияли на развитие тяжелого веса. Даже спустя годы после завершения карьеры он продолжает оставаться ориентиром для нового поколения спортсменов. Недаром и по сей день постоянно возникают слухи о том, что он может вернуться в бокс ради рекорда: победы в титульном поединке в возрасте 50 лет.

