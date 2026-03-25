Головна Спорт Володимир Кличко святкує день народження: 3 маловідомі факти про боксера

Володимир Кличко святкує день народження: 3 маловідомі факти про боксера

Дата публікації: 25 березня 2026 16:08
Володимир Кличко святкує день народження: 3 маловідомі факти про боксера
Володимир Кличко: тоді і зараз. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Легендарний український боксер Володимир Кличко відзначає 50-річчя. Один із найуспішніших важковаговиків в історії провів видатну кар'єру. Він володів чемпіонськими поясами WBO, IBF, IBO та WBA.

Також Кличко залишається рекордсменом за тривалістю перебування на вершині дивізіону, повідомляє портал Новини.LIVE.

За свою кар'єру Володимир Кличко провів десятки титульних боїв та здобув 23 перемоги в чемпіонських поєдинках. Він став олімпійським чемпіоном Атланти-1996 і увійшов до Міжнародної зали боксерської слави. Його сумарний час у статусі чемпіона світу склав 4382 дні. Це абсолютний рекорд у суперважкій вазі. При цьому за межами рингу про нього відомо набагато менше.

Олександр Усик та Володимир Кличко. Фото: Mark Robinson/Getty Images
Олександр Усик та Володимир Кличко. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Три факти, які розкривають Кличка з іншого боку

Перший цікавий факт про боксера полягає в тому, що він має науковий ступінь та активно займався науковою діяльністю. Також Володимир Кличко одним із перших у боксі почав системно впроваджувати аналітику і технології в тренувальний процес. Третій факт: після завершення кар'єри чемпіон зосередився на освітніх та соціальних проєктах, залишаючись публічною фігурою за межами спорту.

Після завершення кар'єри Володимир Кличко залишається однією з ключових фігур в історії світового боксу. Його досягнення та підхід до професії вплинули на розвиток важкої ваги. Навіть через роки після завершення кар'єри він продовжує залишатися орієнтиром для нового покоління спортсменів. Недарма й донині постійно виникають чутки про те, що він може повернутися в бокс заради рекорду: перемоги в титульному поєдинку у віці 50 років.

спорт Олімпійські ігри Володимир Кличко бокс українські боксери
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
