В результате землетрясения в Турции погиб спортивный директор "Хатайспора"

Работник клуба несколько дней считался пропавшим без вести

Турецкий футбольный клуб "Хатайспор" сообщил о гибели спортивного директора. Танер Савут стал еще одной жертвой серии землетрясений в Турции.

Футбольный менеджер погиб под завалами собственного дома, сообщил официальный Twitter-аккаунт "Хатайспора".

Танер Савут был обнаружен в результате разбора спасателями завала жилого дома. Смерть спортивного директора "Хатайспора" стала следствием одного из подземных толчков в Турции. Менеджеру было 48 лет.

Реакция "Хатайспора"

"Мы глубоко опечалены потерей Танера Савута. Выражаем соболезнования его семье и поклонникам. Мы не забудем тебя, Танер. Ты навсегда останешься в наших сердцах", — сообщили о случившемся в пресс-службе клуба.

Танер Савут начал работать в "Хатайспоре" летом 2022 года. До этого он был спортивным директором "Манисы". В качестве футболиста защищал цвета "Измирспора", "Гезтепе", "Сииртспора", "Сакарясора", "Аланьяпора" и "Токатспора".

Ранее футболист "Хатайспора" Кристиан Атсу тоже был найден погибшим под завалами. Ему был 31 год. За свою карьеру футболист успел поиграть за английские "Челси", "Эвертон", "Ньюкасл" и "Борнмут", португальский "Порту", испанскую "Малагу" и другие клубы. В турецкий "Хатайспор" Атсу перешел в сентябре 2022 года.

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