Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Внаслідок землетрусу в Туреччині загинув спортивний директор "Хатайспору" arrow

Внаслідок землетрусу в Туреччині загинув спортивний директор "Хатайспору"

21 лютого 2023 16:19
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Внаслідок землетрусу в Туреччині загинув спортивний директор Хатайспора
Працівник клубу кілька днів вважався зниклим безвісти
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Турецький футбольний клуб Хатайспор повідомив про загибель спортивного директора. Танер Савут став ще однією жертвою серії землетрусів у Туреччині.

Футбольний менеджер загинув під завалами власного будинку, повідомив офіційний Twitter-аккаунт Хатайспора.

Читайте також:

Танера Савут було виявлено в результаті розбору рятувальниками завалу житлового будинку. Смерть спортивного директора "Хатайспору" стала наслідком одного із підземних поштовхів у Туреччині. Менеджерові було 48 років.

Реакція "Хатайспору"

"Ми глибоко засмучені втратою Танера Савута. Висловлюємо співчуття його сім'ї та шанувальникам. Ми не забудемо тебе, Танере. Ти назавжди залишишся в наших серцях", — повідомили про те, що сталося в пресслужбі клубу.

Танер Савут

Танер Савут почав працювати у "Хатайспорі" влітку 2022 року. До цього він був спортивним директором "Маніси". Як футболіст захищав кольори "Ізмірспора", "Гезтепе", "Сіїртспора", "Сакарясора", "Аланьяпора" та "Токатспора".

Раніше футболіста "Хатайспору" Крістіана Атсу теж було знайдено загиблим під завалами. Йому було 31 рік. За свою кар'єру футболіст встиг пограти за англійські "Челсі", "Евертон", "Ньюкасл" та "Борнмут", португальський "Порту", іспанську "Малагу" та інші клуби. У турецький Хатайспор Атсу перейшов у вересні 2022 року.

Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".

Колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розповів про те, що в Україні виросли два дуже талановиті спортсмени.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков виявився фігурантом скандалу, про який стало відомо лише зараз. Футболіст вивіз з України велику суму грошей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:12 Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру"

18:10 На Одещині зареєстровано перший в цьому році випадок отруєння грибами: як вберегтись

18:03 "Вбивця Google" в Україні: що таке ChatGPT та як він працює

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Новина з фото

17:59 У Львові презентували перший друкований церковнослов'янсько-український словник

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:58 Пригожин звинувачує Шойгу та Герасимова у спробі знищити "вагнерівців": деталі

17:51 Перезапуск "Хеллбоя" буде фолк-хорором із рейтингом R

17:49 Кіліан Мбаппе став на захист Неймара: що сказав віцечемпіон світу

Новина з фото

17:46 Закликав кримських татар підтримати війну рф: СБУ повідомила про підозру окупаційному муфтію мусульман Криму

17:38 Україна ще не отримала близько чверті обіцяних важких озброєнь Заходу, — дослідження

Новина з відео

16:55 Одеські патрульні рятують херсонців в епіцентрі подій

Новина з відео

16:49 Відомі українські дизайнери пройшли з прапором по подіуму на Тижні моди в Лондоні

Новина з відео

16:35 Для чотирьох знаків зодіаку тиждень перетвориться на пекельну пастку: кому не пощастить

Новина з відео

16:03 Кім Кардаш'ян та Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:30 Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі

Новина з відео

13:10 Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

Новина з відео

13:08 ​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

Новина з відео

12:59 Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття

Новина з відео

12:20 В Одесі демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

17:30 Протистояння систем: в Україні розпочалося восьме покоління воєн

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

13:17 Експерт назвала найпоширеніші міфи про ВІЛ: що треба знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:06 Пушилін проти Байдена, або Як російська пропаганда з Америкою воювала

Рік великої війни

09:00 Як рік війни позначився на державних фінансах України

Ексклюзив

08:00 100 днів до літа: дієтолог дав поради для схуднення

Рік великої війни

06:00 П'ять факторів війни як вдалої стратегії "товарища" путіна

Ексклюзив

19:38 Чіткий сигнал на болота відправлений: підсумки засекреченого 5-годинного візиту Байдена до Києва

Актуальне по темі

None 21 Лютий 18:04

Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора "Довженко-Центру"

None 21 Лютий 17:39

На Одещині зареєстровано перший в цьому році випадок отруєння грибами: як вберегтись

None 21 Лютий 18:03

"Вбивця Google" в Україні: що таке ChatGPT та як він працює

None 21 Лютий 17:28

Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB