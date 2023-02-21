Внаслідок землетрусу в Туреччині загинув спортивний директор Хатайспора

Працівник клубу кілька днів вважався зниклим безвісти

Турецький футбольний клуб Хатайспор повідомив про загибель спортивного директора. Танер Савут став ще однією жертвою серії землетрусів у Туреччині.

Футбольний менеджер загинув під завалами власного будинку, повідомив офіційний Twitter-аккаунт Хатайспора.

Танера Савут було виявлено в результаті розбору рятувальниками завалу житлового будинку. Смерть спортивного директора "Хатайспору" стала наслідком одного із підземних поштовхів у Туреччині. Менеджерові було 48 років.

Реакція "Хатайспору"

"Ми глибоко засмучені втратою Танера Савута. Висловлюємо співчуття його сім'ї та шанувальникам. Ми не забудемо тебе, Танере. Ти назавжди залишишся в наших серцях", — повідомили про те, що сталося в пресслужбі клубу.

Танер Савут почав працювати у "Хатайспорі" влітку 2022 року. До цього він був спортивним директором "Маніси". Як футболіст захищав кольори "Ізмірспора", "Гезтепе", "Сіїртспора", "Сакарясора", "Аланьяпора" та "Токатспора".

Раніше футболіста "Хатайспору" Крістіана Атсу теж було знайдено загиблим під завалами. Йому було 31 рік. За свою кар'єру футболіст встиг пограти за англійські "Челсі", "Евертон", "Ньюкасл" та "Борнмут", португальський "Порту", іспанську "Малагу" та інші клуби. У турецький Хатайспор Атсу перейшов у вересні 2022 року.

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