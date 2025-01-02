Голкипер Динамо возглавил рейтинг лучших в Лиге Европы — детали

Вратарь Динамо неожиданно возглавил топовый рейтинг в Лиге Европы
Киевское "Динамо" откровенно проваливает нынешний розыгрыш Лиги Европы. Тем не менее, игроки столичного клуба не только попадают в разные рейтинги турнира, но и иногда возглавляют их.
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан возглавил рейтинг лучших вратарей сезона в Лиге Европы по количеству сейвов, сообщает SofaScore.
Он обогнал множество известных имен. В том числе голкипера "Фенербахче" Доминика Ливаковича и голкипера "Ниццы" Марцина Булку.
Бущан и рейтинг SofaScore
Георгий Бущан за шесть сыгранных поединков совершил 30 сейвов. Столько же у вратаря норвежского "Будет Глимт" Никиты Хайкина. На один меньше у вратаря чешской "Виктории" Мартина Едлички.
Что интересно, в то же время "Динамо" пропустило больше всех в Лиге Европы — 15 голов за шесть сыгранных поединков.
Киевский клуб до сих пор не набрал ни одного очка в нынешнем розыгрыше еврокубка. Пока он занимает последнее место в турнирной таблице.
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