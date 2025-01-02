Голкіпер Динамо очолив рейтинг кращих у Лізі Європи — деталі

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан. Фото: instagram.com/georgiybuschan

Київське "Динамо" відверто провалює цьогорічний розіграш Ліги Європи. Проте, гравці столичного клубу не тільки потрапляють до різноманітних рейтингів турніру, але й інколи очолюють їх.

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан очолив рейтинг найкращих воротарів сезону у Лізі Європи за кількістю сейвів, повідомляє SofaScore.

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Рейтинг голкіперів у Лізі Європи. Фото: скриншот SofaScore

Бущан та рейтинг SofaScore

Георгій Бущан за шість зіграних поєдинків здійснив 30 сейвів. Стільки ж у воротаря норвезького "Буде Глімт" Нікіти Хайкіна. На один менше у воротаря чеської "Вікторії" Мартіна Єдлічки.

Що цікаво, водночас "Динамо" пропустило найбільше серед всіх у Лізі Європи — 15 голів за шість зіграних поєдинків.

Київський клуб досі не набрав жодного очка у нинішньому розіграші єврокубка. Наразі він посідає останнє місце у турнірній таблиці.

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