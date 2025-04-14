Вратарь Ингульца установил рекорд УПЛ по количеству отраженных пенальти

Вратарь Ингульца стал лучше Шовковского, Лунина и Трубина
В Украинской премьер-лиге "Ингулец" принимает в Александрии на стадионе "Ника" львовские "Карпаты". В первом тайме игры был установлен уникальный рекорд.
Автором достижения стал вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук, сообщил Telegram-канал УПЛ ТВ.
Уникальный рекорд УПЛ
При счете 0:1 в пользу "Карпат" арбитр назначил пенальти в ворота номинальных хозяев за фол Паламарчука на Яне Костенко.
К "точке" подошел бразилец Бруниньо, который уверенно реализует 11-метровые в составе "Карпат". Однако, на этот раз Паламарчук отразил удар в правый нижний угол ворот.
Для вратаря "Ингульца" это был рекордный шестой подряд отраженный пенальти.
В первом тайме единственный гол в матче забил Владислав Бабогло головой после углового.
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