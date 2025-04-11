Пушич поддержал игрока Шахтера после уверенной победы над ЛНЗ

Тренер Марино Пушич наблюдает за игрой команды. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" одержал убедительную победу над ЛНЗ в выездном матче чемпионата Украины. Марлон Гомес оформил дубль еще в первом тайме.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич рассказал, что ему понравилось в игре команды, сообщает YouTube-канал УПЛ ТБ

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В пятницу, 11 апреля, ЛНЗ принял донецкий "Шахтер" в рамках 24-го тура УПЛ. Черкасская команда снова не сумела справиться с сильным соперником. Уже к 10-й минуте матча "горняки" забили два гола, в финальный свисток арбитра зафиксировал победу донецкой команды со счетом 4:1.

Марлон Гомес перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Пушич о "Шахтере" и шансах на чемпионство

Главный тренер "горняков" остался доволен игрой команды в целом и голевым чутьем Марлона Гомеса. Наставник назвал фантастической победу "Шахтера" и признал, что после перерыва его подопечные снизили скорость и количество атак.

Пушич заявил, что его команда уже думает о следующем матче. Тренер поблагодарил игроков за самоотдачу и заявил, что с такой игрой у "Шахтера" остаются шансы на чемпионский титул. Наставник "горняков" не удивлен результативности Марлона Гомеса, который неоднократно демонстрирует свой талант бомбардира на тренировках и в официальных матчах.

"Также хочу ответить другого игрока. Кирилл Фесюн дебютировал за "Шахтер" в официальной игре. Это сложно, когда ты почти год играешь только товарищеские встречи и тренируешься. Но он достойно прошел этот период и достойно использовал. Я с ним побеседовал в раздевалке и поддержал парня. Мы за него очень рады. Это отличный парень и настоящий профессионал", — заявил Пушич.

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