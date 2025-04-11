Пушич підтримав гравця Шахтаря після впевненої перемоги над ЛНЗ

Тренер Маріно Пушич спостерігає за грою команди. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" здобув переконливу перемогу над ЛНЗ у виїзному матчі чемпіонату України. Марлон Гомес оформив дубль ще в першому таймі.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич розповів, що йому сподобалося у грі команди, повідомляє YouTube-канал УПЛ ТБ

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У п'ятницю, 11 квітня, ЛНЗ приймав донецький "Шахтар" у рамках 24-го туру УПЛ. Черкаська команда знову не зуміла впоратися із сильним суперником. Уже до 10-ї хвилини матчу "гірники" забили два голи, а фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу донецької команди з рахунком 4:1.

Марлон Гомес перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Пушич про "Шахтар" і шанси на чемпіонство

Головний тренер "гірників" залишився задоволений грою команди загалом і гольовим чуттям Марлона Гомеса. Наставник назвав фантастичною перемогу "Шахтаря" й визнав, що після перерви його підопічні знизили швидкість та кількість атак.

Пушич заявив, що його команда вже думає про наступний матч. Тренер подякував гравцям за самовіддачу і заявив, що з такою грою у "Шахтаря" залишаються шанси на чемпіонський титул. Наставник "гірників" не здивований результативністю Марлона Гомеса, який неодноразово демонструє свій талант бомбардира на тренуваннях і в офіційних матчах.

"Також хочу відповісти іншого гравця. Кирило Фесюн дебютував за "Шахтар" в офіційній грі. Це складно, коли ти майже рік граєш тільки товариські зустрічі та тренуєшся. Але він гідно пройшов цей період. Я з ним поговорив у роздягальні й підтримав хлопця. Ми за нього дуже раді. Це чудовий хлопець і справжній професіонал", — заявив Пушич.

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