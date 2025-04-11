Шахтар може втратити важливого гравця через інтерес відомого клубу

"Шахтар" у Лізі чемпіонів. Фото: instagram.com/pedrovictor38_//

Досвідчений футболіст "Шахтаря" Педріньо влітку може остаточно піти з української команди. Керівництво "гірників" погодилося продати бразильця.

Педріньо міг бути проданий ще взимку, але переговори не увінчалися успіхом, повідомляє RTI Esporte.

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Керівництво "Шахтаря" погодилося відпустити одного з легіонерів команди. Тренерський штаб "гірників" може обійтися без послуг Педріньо, який хоче повернутися до Бразилії. Українському клубу надійшла пропозиція від відомого клубу.

Педріньо перед поєдинком. Фото: instagram.com/pedrovictor38_//

Куди може піти Педріньо

Футболістом "Шахтаря" цікавиться "Васку да Гама". Клуби кілька місяців ведуть переговори про трансфер 26-річного гравця. Бразильський клуб хотів орендувати півзахисника з правом викупу, проте "гірники" наполягали на повноцінному продажі.

"Васку да Гама" вже витратився на новачків перед стартом сезону і не зміг дозволити собі заплатити за Педріньо 5 млн доларів. Саме на такій сумі наполягає "Шахтар". Бразильці збираються повернутися до питання трансферу гравця влітку й сподіваються, що донецький клуб знизить його вартість.

У сезоні 2024/2025 Педріньо зіграв за "Шахтар" 24 поєдинки, в яких забив 1 м'яч та зробив 5 результативних передач.

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