Шахтар може втратити важливого гравця через інтерес відомого клубу

Шахтар намагається продати одного зі своїх легіонерів
Досвідчений футболіст "Шахтаря" Педріньо влітку може остаточно піти з української команди. Керівництво "гірників" погодилося продати бразильця.
Педріньо міг бути проданий ще взимку, але переговори не увінчалися успіхом, повідомляє RTI Esporte.
Керівництво "Шахтаря" погодилося відпустити одного з легіонерів команди. Тренерський штаб "гірників" може обійтися без послуг Педріньо, який хоче повернутися до Бразилії. Українському клубу надійшла пропозиція від відомого клубу.
Куди може піти Педріньо
Футболістом "Шахтаря" цікавиться "Васку да Гама". Клуби кілька місяців ведуть переговори про трансфер 26-річного гравця. Бразильський клуб хотів орендувати півзахисника з правом викупу, проте "гірники" наполягали на повноцінному продажі.
"Васку да Гама" вже витратився на новачків перед стартом сезону і не зміг дозволити собі заплатити за Педріньо 5 млн доларів. Саме на такій сумі наполягає "Шахтар". Бразильці збираються повернутися до питання трансферу гравця влітку й сподіваються, що донецький клуб знизить його вартість.
У сезоні 2024/2025 Педріньо зіграв за "Шахтар" 24 поєдинки, в яких забив 1 м'яч та зробив 5 результативних передач.
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