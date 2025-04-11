Шахтер может потерять важного игрока из-за интереса известного клуба

"Шахтер" в Лиге чемпионов. Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Опытный футболист "Шахтера" Педриньо летом может окончательной уйти из украинской команды. Руководство "горняков" согласилось продать бразильца.

Педриньо мог быть продан еще зимой, но переговоры не увенчались успехом, сообщает RTI Esporte.

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Руководство "Шахтера" согласилось отпустить одного из легионеров команды. Тренерский штаб "горняков" может обойтись без услуг Педриньо, который хочет вернуться в Бразилию. Украинскому клубу поступило предложение от известного клуба.

Педриньо перед поединком. Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Куда может уйти Педриньо

Футболистом "Шахтера" интересуется "Васку да Гама". Клубы несколько месяцев ведут переговоры о трансфере 26-летнего игрока. Бразильский клуб хотел арендовать полузащитника с правом выкупа, однако "горняки" настаивали на полноценной продаже.

"Васку да Гама" уже потратился на новичков перед стартом сезона и не смог позволить себе заплатить за Педриньо 5 млн долларов. Именно на такой сумме настаивает "Шахтер". Бразильцы собираются вернуться к вопросу трансфера игрока летом и надеются, что донецкий клуб снизит его стоимость.

В сезоне 2024/2025 Педриньо сыграл за "Шахтер" 24 поединка, в которых забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач.

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