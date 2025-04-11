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Шахтер пытается продать одного из своих легионеров

11 апреля 2025 15:42
Иван Крутогоров - Редактор
Шахтер может потерять важного игрока из-за интереса известного клуба
"Шахтер" в Лиге чемпионов. Фото: instagram.com/pedrovictor38_/
Иван Крутогоров - Редактор

Опытный футболист "Шахтера" Педриньо летом может окончательной уйти из украинской команды. Руководство "горняков" согласилось продать бразильца.

Педриньо мог быть продан еще зимой, но переговоры не увенчались успехом, сообщает RTI Esporte

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Руководство "Шахтера" согласилось отпустить одного из легионеров команды. Тренерский штаб "горняков" может обойтись без услуг Педриньо, который хочет вернуться в Бразилию. Украинскому клубу поступило предложение от известного клуба. 

Педриньо
Педриньо перед поединком. Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Куда может уйти Педриньо 

Футболистом "Шахтера" интересуется "Васку да Гама". Клубы несколько месяцев ведут переговоры о трансфере 26-летнего игрока. Бразильский клуб хотел арендовать полузащитника с правом выкупа, однако "горняки" настаивали на полноценной продаже. 

"Васку да Гама" уже потратился на новичков перед стартом сезона и не смог позволить себе заплатить за Педриньо 5 млн долларов. Именно на такой сумме настаивает "Шахтер". Бразильцы собираются вернуться к вопросу трансфера игрока летом и надеются, что донецкий клуб снизит его стоимость.

В сезоне 2024/2025 Педриньо сыграл за "Шахтер" 24 поединка, в которых забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач. 

Напомним, у "Реала" появится новый главный тренер, и это не Хаби Алонсо. 

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