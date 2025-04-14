Воротар Інгульця встановив рекорд УПЛ за кількістю відбитих пенальті

Олексій Паламарчук. Фото: УПЛ

В Українській прем'єр-лізі "Інгулець" приймає в Олександрії на стадіоні "Ніка" львівські "Карпати". В першому таймі гри було установлено унікальний рекорд.

Автором досягнення став воротар "Інгульця" Олексій Паламарчук, повідомив Telegram-канал УПЛ ТБ.

Реклама

Читайте також:

Унікальний рекорд УПЛ

За рахунку 0:1 на користь "Карпат" арбітр призначив пенальті у ворота номінальних господарів за фол Паламарчука на Янові Костенку.

До "точки" підійшов бразилець Бруніньо, який впевнено реалізує 11-метрові у складі "Карпат". Однак, цього разу Паламарчук відбив удар в правий нижній кут воріт.

Для воротаря "Інгульця" це був рекордний шостий поспіль відбитий пенальті.

У першому таймі єдиний гол в матчі забив Владислав Бабогло головою після кутового.

Нагадаємо, Хабі Алонсо не хоче бачити Андрія Луніна та Тібо Куртуа в команді.

Новий претендент на Олександра Зінченка вже визначився — деталі.

Відома російська спортсменка вирішила змінити спортивне громадянство.

Спорт може допомогти у бажанні кинути палити, важливо дотримуватися простих рекомендацій.