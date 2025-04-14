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Воротар Інгульця став краще Шовковського, Луніна та Трубіна

14 квітня 2025 16:34
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Воротар Інгульця встановив рекорд УПЛ за кількістю відбитих пенальті
Олексій Паламарчук. Фото: УПЛ
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

В Українській прем'єр-лізі "Інгулець" приймає в Олександрії на стадіоні "Ніка" львівські "Карпати". В першому таймі гри було установлено унікальний рекорд.

Автором досягнення став воротар "Інгульця" Олексій Паламарчук, повідомив Telegram-канал УПЛ ТБ.

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Унікальний рекорд УПЛ

За рахунку 0:1 на користь "Карпат" арбітр призначив пенальті у ворота номінальних господарів за фол Паламарчука на Янові Костенку.

До "точки" підійшов бразилець Бруніньо, який впевнено реалізує 11-метрові у складі "Карпат". Однак, цього разу Паламарчук відбив удар в правий нижній кут воріт.

Для воротаря "Інгульця" це був рекордний шостий поспіль відбитий пенальті.

У першому таймі єдиний гол в матчі забив Владислав Бабогло головою після кутового.

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Карпати футбол УПЛ Інгулець Олексій Паламарчук
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