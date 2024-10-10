Каньисарес объяснил, за что в Реале стали уважать Лунина

Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Бывший вратарь мадридского "Реала" Лукас Каньисарес прокомментировал отношение испанской команды к голкиперу сборной Украины Андрею Лунину. Футболист рассказал, в какой момент команда прониклась уважением к легионеру.

Каньисарес заявил, что Лунин показал себя профессионалом и отзывчивым человеком, сообщает Relevo.

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Голкипер португальского "Фаренсе" Лукас Каньисарес рассказал, что сначала над Андреем Луниным шутили в мадридском "Реале". Украинец был сдержанным человеком и редко проявлял эмоции. Игроки "королевского клуба" связывали этот факт с тем, что Лунин приехал из Украины. Однако со временем отношение к Андрею изменилось.

Андрей Лунин в новой форме сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Отношения Лунина с одноклубниками

Каньисарес ценит игровые качества украинского вратаря "Реала". Молодой футболист понял, что хладнокровие является хорошей чертой для стража ворот. Другие игроки мадридской команды поняли, что Лунин всегда открыт к общению и готов помочь партнерам по "Реалу". В команде оценили профессиональные и человеческие качества Андрея.

"Он всегда помогал мне, давал советы. Я понял, что Лунин отличный парень. Да, он не очень любит шутить и не знает десятка веселых историй. Но когда этот парень в воротах, можно не волноваться за результат. На него не действует давление болельщиков и другие факторы. Лунин является настоящим профессионалом и очень хорошим вратарем", — заявил Каньисарес.

Молодой голкипер напомнил о том, что Андрей Лунин прекрасно сыграл за "Реал" в плей-офф Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Украинский футболист отразил два пенальти в матче с "Манчестер Сити".

Напомним, другой голкипер сборной Украины Георгий Бущан может продолжить карьеру в известном турецком клубе.

А полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский сможет стать одноклубником звезды итальянского футбола.