Каньїсарес пояснив, за що в Реалі стали поважати Луніна

Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Колишній воротар мадридського "Реалу" Лукас Каньїсарес прокоментував ставлення іспанської команди до голкіпера збірної України Андрія Луніна. Футболіст розповів, у який момент команда перейнялася повагою до легіонера.

Каньїсарес заявив, що Лунін показав себе професіоналом і чуйною людиною, повідомляє Relevo.

Читайте також:

Голкіпер португальського "Фаренсе" Лукас Каньїсарес розповів, що спочатку над Андрієм Луніним жартували у мадридському "Реалі". Українець був стриманою людиною і рідко виявляв емоції. Гравці "королівського клубу" пов'язували цей факт із тим, що Лунін приїхав з України. Однак згодом ставлення до Андрія змінилося.

Андрій Лунін у новій формі збірної України. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Відносини Луніна з одноклубниками

Каньїсарес цінує ігрові якості українського воротаря "Реала". Молодий футболіст зрозумів, що холоднокровність є гарною рисою для голкіпера. Інші гравці мадридської команди зрозуміли, що Лунін завжди відкритий до спілкування та готовий допомогти партнерам по "Реалу". У команді оцінили професійні та людські якості Андрія.

"Він завжди допомагав мені, давав поради. Я зрозумів, що Лунін чудовий хлопець. Так, він не дуже любить жартувати й не знає десятка веселих історій. Але коли цей хлопець у воротах, можна не хвилюватися за результат. На нього не діє тиск вболівальників. та інші фактори. Лунін є справжнім професіоналом і дуже хорошим воротарем", — заявив Каньїсарес.

Молодий голкіпер нагадав про те, що Андрій Лунін чудово зіграв за "Реал" у плей-офф Ліги чемпіонів минулого сезону. Український футболіст відбив два пенальті у матчі з "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, інший голкіпер збірної України Георгій Бущан може продовжити кар'єру у відомому турецькому клубі.

А півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський зможе стати одноклубником зірки італійського футболу.