Динамо отдаст своего воспитанника другому украинскому клубу

Навин Малыш (справа) и Назар Волошин. Фото: instagram.com/navin.malysh/

Руководство киевского "Динамо" решило отдать в аренду еще одного молодого футболиста. Навин Малыш проведет вторую половину сезона в другой команде.

Защитник будет выступать в составе "Ворсклы", сообщает "ТаТоТаке".

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Навин Малыш перед матчем. Фото: instagram.com/navin.malysh/

Что известно о Малыше

Защитник находится в системе "Динамо" с 2018 гола. Навин Малыш может сыграть справа и в центре обороны. Он пробудет в Полтаве до конца сезона.

Навин Малыш во время матча. Фото: instagram.com/navin.malysh/

Малыш может заменить в "Ворскле" защитника Илью Крупского, которым активно интересуются другие клубы. Одним из них является киевское "Динамо".

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