Динамо отдаст своего воспитанника другому украинскому клубу

Ворскла подпишет игрока Динамо — о ком речь
Руководство киевского "Динамо" решило отдать в аренду еще одного молодого футболиста. Навин Малыш проведет вторую половину сезона в другой команде.
Защитник будет выступать в составе "Ворсклы", сообщает "ТаТоТаке".
Универсальный защитник Навин Малыш не сумел пробиться в основу "Динамо". Однако киевский клуб рассчитывает на игрока в будущем, а потому его отдали в аренду в другой клуб Премьер-лиги. Речи о выкупе контракта игрока не идет.
Что известно о Малыше
Защитник находится в системе "Динамо" с 2018 гола. Навин Малыш может сыграть справа и в центре обороны. Он пробудет в Полтаве до конца сезона.
Малыш может заменить в "Ворскле" защитника Илью Крупского, которым активно интересуются другие клубы. Одним из них является киевское "Динамо".
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