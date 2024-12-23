Динамо віддасть свого вихованця іншому українському клубу

Навин Малиш (праворуч) та Назар Волошин. Фото: instagram.com/navin.malysh/

Керівництво київського "Динамо" вирішило віддати в оренду ще одного молодого футболіста. Навин Малиш проведе другу половину сезону в іншій команді.

Захисник виступатиме у складі "Ворскли", повідомляє "ТаТоТаке".

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Універсальний захисник Навин Малиш не зумів пробитися до основи "Динамо". Проте київський клуб розраховує на гравця у майбутньому, а тому його віддали в оренду до іншого клубу Прем'єр-ліги. Про викуп контракту гравця не йдеться.

Навин Малиш перед матчем. Фото: instagram.com/navin.malysh/

Що відомо про Малиша

Захисник перебуває у системі "Динамо" з 2018 голу. Навин Малиш може зіграти праворуч і в центрі оборони. Він пробуде у Полтаві до кінця сезону.

Навин Малиш під час матчу. Фото: instagram.com/navin.malysh/

Малиш може замінити у "Ворсклі" захисника Іллю Крупського, яким активно цікавляться інші клуби. Одним із них є київське "Динамо".

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