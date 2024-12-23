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Ворскла підпише гравця Динамо — про кого йдеться

23 грудня 2024 14:37
Станіслав Костюк - Редактор
Динамо віддасть свого вихованця іншому українському клубу
Навин Малиш (праворуч) та Назар Волошин. Фото: instagram.com/navin.malysh/
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво київського "Динамо" вирішило віддати в оренду ще одного молодого футболіста. Навин Малиш проведе другу половину сезону в іншій команді.

Захисник виступатиме у складі "Ворскли", повідомляє "ТаТоТаке".

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Універсальний захисник Навин Малиш не зумів пробитися до основи "Динамо". Проте київський клуб розраховує на гравця у майбутньому, а тому його віддали в оренду до іншого клубу Прем'єр-ліги. Про викуп контракту гравця не йдеться.

Навин Малий
Навин Малиш перед матчем. Фото: instagram.com/navin.malysh/

Що відомо про Малиша

Захисник перебуває у системі "Динамо" з 2018 голу. Навин Малиш може зіграти праворуч і в центрі оборони. Він пробуде у Полтаві до кінця сезону.

Навин Малий
Навин Малиш під час матчу. Фото: instagram.com/navin.malysh/

Малиш може замінити у "Ворсклі" захисника Іллю Крупського, яким активно цікавляться інші клуби. Одним із них є київське "Динамо".

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Ворскла

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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