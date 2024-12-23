Динамо віддасть свого вихованця іншому українському клубу

Ворскла підпише гравця Динамо — про кого йдеться
Керівництво київського "Динамо" вирішило віддати в оренду ще одного молодого футболіста. Навин Малиш проведе другу половину сезону в іншій команді.
Захисник виступатиме у складі "Ворскли", повідомляє "ТаТоТаке".
Універсальний захисник Навин Малиш не зумів пробитися до основи "Динамо". Проте київський клуб розраховує на гравця у майбутньому, а тому його віддали в оренду до іншого клубу Прем'єр-ліги. Про викуп контракту гравця не йдеться.
Що відомо про Малиша
Захисник перебуває у системі "Динамо" з 2018 голу. Навин Малиш може зіграти праворуч і в центрі оборони. Він пробуде у Полтаві до кінця сезону.
Малиш може замінити у "Ворсклі" захисника Іллю Крупського, яким активно цікавляться інші клуби. Одним із них є київське "Динамо".
Нагадаємо, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала спортивною чиновницею.
Відомий боксер Віктор Постол підтвердив, що до його будинку потрапив безпілотник, де і коли це сталося.
У "Динамо" відбудеться ще одна кадрова зміна — один із гравців команди поїде до Туреччини.
Лідер "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн поділився думкою про причини кризи "Манчестер Сіті".
Читайте Новини.LIVE!