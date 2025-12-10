Украинец Оличенко забил дебютный гол за Баварию

Богдан Оличенко (слева) во время поединка. Фото: James Fearn/Getty Images

Богдан Оличенко громко заявил о себе в Юношеской Лиге чемпионов, забив дебютный гол за "Баварию" U19 в матче против "Спортинга". Молодой украинец стал одним из ключевых игроков встречи и помог мюнхенцам удержать результат в сложном противостоянии.

Забитый мяч оказался не единственной заслугой Оличенко в этой игре, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кроме забитого мяча, 18-летний Богдан Оличенко заработал пенальти, с которого "Бавария" открыла счет. Его активность на фланге и смелые проходы регулярно создавали давление на оборону соперника, а динамика игры юниора получила высокие оценки специалистов.

Богдан Оличенко в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/fc.adrenalin.lutsk/

Что "Бавария" ждет от украинца

Богдан Оличенко перешел в систему "Баварии" в 2022 году, подобная результативность демонстрирует готовность конкурировать на международном уровне. Его прогресс поддерживает уверенность, а эксперты отмечают, что в ближайшее время украинца могут вызвать в расположении основной команды "рекордмайстера".

Молодой полузащитник родился в Луцке и является воспитанником местного футбола, а потом и академии "Шахтера". Он выступал за сборную Украины U17, имеет стабильную статистику в "Баварии" U19 и уже попадал в тренировочные сессии с основной командой.

Напомним, Тьерри Анри раскритиковал Мохаммеда Салаха из-за конфликта в английском "Ливерпуле".

Немецкий тренер Юрген Клопп назвал условие для подписания контракта с мадридским "Реалом".

Россиянин Матвей Сафонов не станет основным игроком французского "ПСЖ" в этом сезоне.