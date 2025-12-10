Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Воспитанник Шахтера забил дебютный гол за Баварию

Воспитанник Шахтера забил дебютный гол за Баварию

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 11:03
Украинец Оличенко забил дебютный гол за Баварию
Богдан Оличенко (слева) во время поединка. Фото: James Fearn/Getty Images

Богдан Оличенко громко заявил о себе в Юношеской Лиге чемпионов, забив дебютный гол за "Баварию" U19 в матче против "Спортинга". Молодой украинец стал одним из ключевых игроков встречи и помог мюнхенцам удержать результат в сложном противостоянии. 

Забитый мяч оказался не единственной заслугой Оличенко в этой игре, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Кроме забитого мяча, 18-летний Богдан Оличенко заработал пенальти, с которого "Бавария" открыла счет. Его активность на фланге и смелые проходы регулярно создавали давление на оборону соперника, а динамика игры юниора получила высокие оценки специалистов. 

Богдан Оличенко
Богдан Оличенко в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/fc.adrenalin.lutsk/

Что "Бавария" ждет от украинца

Богдан Оличенко перешел в систему "Баварии" в 2022 году, подобная результативность демонстрирует готовность конкурировать на международном уровне. Его прогресс поддерживает уверенность, а эксперты отмечают, что в ближайшее время украинца могут вызвать в расположении основной команды "рекордмайстера". 

Молодой полузащитник родился в Луцке и является воспитанником местного футбола, а потом и академии "Шахтера". Он выступал за сборную Украины U17, имеет стабильную статистику в "Баварии" U19 и уже попадал в тренировочные сессии с основной командой. 

Напомним, Тьерри Анри раскритиковал Мохаммеда Салаха из-за конфликта в английском "Ливерпуле". 

Немецкий тренер Юрген Клопп назвал условие для подписания контракта с мадридским "Реалом". 

Россиянин Матвей Сафонов не станет основным игроком французского "ПСЖ" в этом сезоне. 

спорт футбол Лига чемпионов Бавария Богдан Оличенко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации