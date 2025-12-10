Відео
Вихованець Шахтаря забив дебютний гол за Баварію

Вихованець Шахтаря забив дебютний гол за Баварію

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 11:03
Українець Оліченко забив дебютний гол за Баварію
Богдан Оліченко (ліворуч) під час поєдинку. Фото: James Fearn/Getty Images

Богдан Оліченко гучно заявив про себе в Юнацькій Лізі чемпіонів, забивши дебютний гол за "Баварію" U19 у матчі проти "Спортинга". Молодий українець став одним із ключових гравців зустрічі та допоміг мюнхенцям утримати результат у складному протистоянні.

Забитий м'яч виявився не єдиною заслугою Оліченка в цій грі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Крім забитого м'яча, 18-річний Богдан Оліченко заробив пенальті, з якого "Баварія" відкрила рахунок. Його активність на фланзі та сміливі проходи регулярно створювали тиск на оборону суперника, а динаміка гри юніора отримала високі оцінки фахівців.

Богдан Оличенко
Богдан Оліченко в юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/fc.adrenalin.lutsk/

Що "Баварія" чекає від українця

Богдан Оліченко перейшов у систему "Баварії" 2022 року, подібна результативність демонструє готовність конкурувати на міжнародному рівні. Його прогрес підтримує впевненість, а експерти зазначають, що найближчим часом українця можуть викликати в розташуванні основної команди "рекордмайстера".

Молодий півзахисник народився в Луцьку і є вихованцем місцевого футболу, а згодом і академії "Шахтаря". Він виступав за збірну України U17, має стабільну статистику в "Баварії" U19 та вже потрапляв у тренувальні сесії з основною командою.

спорт футбол Ліга чемпіонів Баварія Богдан Оліченко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
