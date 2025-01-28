Украинские сумоисты Соколовский и Явгусишин установили рекорд в Японии

Впервые в истории — два украинские борца сумо выступили в Японии
В Японии состоялось эпохальное для украинского спорта событие. В престижном турнире по сумо выступили атлеты из Винницы и Мелитополя.
Украинские спортсмены продемонстрировали одни из лучших результатов на первенстве, сообщает в Facebook Федерация Сумо Украины.
В четверг, 23 января, в Токио состоялся традиционный Большой турнир по сумо. Впервые в истории этого вида спорта в Японии выступили сразу два украинских сумоиста. Сергей Соколовский из Мелитополя и Даниил Явгусишин из Винницы являются любимцами местных болельщиков.
Достижение украинцев в Японии
Сергей Соколовский известен под псевдонимом Шиши Масару. Даниила Явгусишина в Японии знают, как Аонишики Арата. Украинцы добились на Большом турнире впечатляющих результатов. Каждый из них одержал по 10 побед из 11 возможных.
Явгусишин и Соколовский являются вторым и третьим борцами сумо в истории Японии после Ивана Борышко, который был известен под псевдонимом Тайхо Койки. Сейчас уроженцу Винницы Явгусишину 20 лет, Соколовский на 8 лет старше своего соратника. Уроженец Мелитополя, чья мать пережила российскую оккупацию, стал звездой в Японии летом 2023 года.
Напомним, украинский футболист Артем Довбик может оказаться на Ближнем Востоке летом этого года.
А его партнер по национальной команде Роман Яремчук получил выгодное предложение из Италии.
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко готовится к уходу из "Эвертона", что косвенно подтвердил главный тренер команды.
Голкипер "сине-желтых" Георгий Бущан в эти минуты проходит медицинский осмотр в саудовском клубе "Аль-Шабаб".
Читайте Новини.LIVE!