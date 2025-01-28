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Впервые в истории — два украинские борца сумо выступили в Японии

28 января 2025 11:31
Алексей Паламарчук - Редактор
Украинские сумоисты Соколовский и Явгусишин установили рекорд в Японии
Даниил Явгусишин перед поединком. Фото: Wikipedia
Алексей Паламарчук - Редактор

В Японии состоялось эпохальное для украинского спорта событие. В престижном турнире по сумо выступили атлеты из Винницы и Мелитополя.

Украинские спортсмены продемонстрировали одни из лучших результатов на первенстве, сообщает в Facebook Федерация Сумо Украины

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В четверг, 23 января, в Токио состоялся традиционный Большой турнир по сумо. Впервые в истории этого вида спорта в Японии выступили сразу два украинских сумоиста. Сергей Соколовский из Мелитополя и Даниил Явгусишин из Винницы являются любимцами местных болельщиков. 

Даниил Явгусишин и Сергей Соколовский
Украинцы Даниил Явгусишин (справа) и Сергей Соколовский. Фото: Федерация Сумо Украины

Достижение украинцев в Японии 

Сергей Соколовский известен под псевдонимом Шиши Масару. Даниила Явгусишина в Японии знают, как Аонишики Арата. Украинцы добились на Большом турнире впечатляющих результатов. Каждый из них одержал по 10 побед из 11 возможных. 

Явгусишин и Соколовский являются вторым и третьим борцами сумо в истории Японии после Ивана Борышко, который был известен под псевдонимом Тайхо Койки. Сейчас уроженцу Винницы Явгусишину 20 лет, Соколовский на 8 лет старше своего соратника. Уроженец Мелитополя, чья мать пережила российскую оккупацию, стал звездой в Японии летом 2023 года. 

Напомним, украинский футболист Артем Довбик может оказаться на Ближнем Востоке летом этого года. 

А его партнер по национальной команде Роман Яремчук получил выгодное предложение из Италии. 

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко готовится к уходу из "Эвертона", что косвенно подтвердил главный тренер команды. 

Голкипер "сине-желтых" Георгий Бущан в эти минуты проходит медицинский осмотр в саудовском клубе "Аль-Шабаб". 

спорт Япония спортсмены сумо Даниил Явгусишин Сергей Соколовский

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12:24 К декларации заместителя главы Южного АМКУ есть вопросы — какие

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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