Украинские сумоисты Соколовский и Явгусишин установили рекорд в Японии

Даниил Явгусишин перед поединком. Фото: Wikipedia

В Японии состоялось эпохальное для украинского спорта событие. В престижном турнире по сумо выступили атлеты из Винницы и Мелитополя.

Украинские спортсмены продемонстрировали одни из лучших результатов на первенстве, сообщает в Facebook Федерация Сумо Украины.

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В четверг, 23 января, в Токио состоялся традиционный Большой турнир по сумо. Впервые в истории этого вида спорта в Японии выступили сразу два украинских сумоиста. Сергей Соколовский из Мелитополя и Даниил Явгусишин из Винницы являются любимцами местных болельщиков.

Украинцы Даниил Явгусишин (справа) и Сергей Соколовский. Фото: Федерация Сумо Украины

Достижение украинцев в Японии

Сергей Соколовский известен под псевдонимом Шиши Масару. Даниила Явгусишина в Японии знают, как Аонишики Арата. Украинцы добились на Большом турнире впечатляющих результатов. Каждый из них одержал по 10 побед из 11 возможных.

Явгусишин и Соколовский являются вторым и третьим борцами сумо в истории Японии после Ивана Борышко, который был известен под псевдонимом Тайхо Койки. Сейчас уроженцу Винницы Явгусишину 20 лет, Соколовский на 8 лет старше своего соратника. Уроженец Мелитополя, чья мать пережила российскую оккупацию, стал звездой в Японии летом 2023 года.

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