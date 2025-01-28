Українські сумоїсти Соколовський та Явгусишин встановили рекорд у Японії

Данило Явгусишин перед поєдинком. Фото: Wikipedia

В Японії відбулася епохальна для українського спорту подія. У престижному турнірі з сумо виступили атлети з Вінниці та Мелітополя.

Українські спортсмени продемонстрували одні з найкращих результатів на першості, повідомляє у Facebook Федерація Сумо України.

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У четвер, 23 січня, в Токіо відбувся традиційний Великий турнір із сумо. Уперше в історії цього виду спорту в Японії виступили одразу два українські сумоїсти. Сергій Соколовський із Мелітополя та Данило Явгусишин із Вінниці є улюбленцями місцевих уболівальників.

Українці Данило Явгусишин (праворуч) і Сергій Соколовський. Фото: Федерація Сумо України

Досягнення українців у Японії

Сергій Соколовський відомий під псевдонімом Шиші Масару. Данила Явгусишина в Японії знають, як Аонішикі Арата. Українці досягли на Великому турнірі вражаючих результатів. Кожен із них здобув по 10 перемог з 11 можливих.

Явгусишин і Соколовський є другим і третім борцями сумо в історії Японії після Івана Боришка, який був відомий під псевдонімом Тайхо Койки. Нині уродженцю Вінниці Явгусишину 20 років, Соколовський на 8 років старший за свого соратника. Уродженець Мелітополя, чия мати пережила російську окупацію, став зіркою в Японії влітку 2023 року.

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