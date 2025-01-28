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Вперше в історії — два українські борці сумо виступили в Японії

28 січня 2025 11:31
Олексій Паламарчук - Редактор
Українські сумоїсти Соколовський та Явгусишин встановили рекорд у Японії
Данило Явгусишин перед поєдинком. Фото: Wikipedia
Олексій Паламарчук - Редактор

В Японії відбулася епохальна для українського спорту подія. У престижному турнірі з сумо виступили атлети з Вінниці та Мелітополя.

Українські спортсмени продемонстрували одні з найкращих результатів на першості, повідомляє у Facebook Федерація Сумо України

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У четвер, 23 січня, в Токіо відбувся традиційний Великий турнір із сумо. Уперше в історії цього виду спорту в Японії виступили одразу два українські сумоїсти. Сергій Соколовський із Мелітополя та Данило Явгусишин із Вінниці є улюбленцями місцевих уболівальників.

Данило Явгусишин та Сергій Соколовський
Українці Данило Явгусишин (праворуч) і Сергій Соколовський. Фото: Федерація Сумо України

Досягнення українців у Японії 

Сергій Соколовський відомий під псевдонімом Шиші Масару. Данила Явгусишина в Японії знають, як Аонішикі Арата. Українці досягли на Великому турнірі вражаючих результатів. Кожен із них здобув по 10 перемог з 11 можливих.

Явгусишин і Соколовський є другим і третім борцями сумо в історії Японії після Івана Боришка, який був відомий під псевдонімом Тайхо Койки. Нині уродженцю Вінниці Явгусишину 20 років, Соколовський на 8 років старший за свого соратника. Уродженець Мелітополя, чия мати пережила російську окупацію, став зіркою в Японії влітку 2023 року.

Нагадаємо, український футболіст Артем Довбик може опинитися на Близькому Сході влітку цього року. 

А його партнер по національній команді Роман Яремчук отримав вигідну пропозицію з Італії. 

Захисник збірної України Віталій Миколенко готується до відходу з "Евертона", що побічно підтвердив головний тренер команди. 

Голкіпер "синьо-жовтих" Георгій Бущан у ці хвилини проходить медичний огляд у саудівському клубі "Аль-Шабаб".

спорт Японія спортсмени сумо Данило Явгусішин Сергій Соколовський

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12:25 Закупівля чиновниками неякісної солі у Києві — нові деталі справи

12:24 До декларації заступниці голови Південного АМКУ є питання — які

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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