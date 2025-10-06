Видео
Главная Спорт С кем Украина сыграет в 1/8 ЧМ и где смотреть матч

С кем Украина сыграет в 1/8 ЧМ и где смотреть матч

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 10:31
Где и когда смотреть матч Украина — Испания на ЧМ-2025
Футболисты украинской команды перед игрой. Фото: УАФ

Украинская сборная U-20 продолжает путь на чемпионате мира в Чили. После трех туров группового этапа команда Дмитрия Михайленко заняла первое место в группе B, набрав 7 очков и обыграв Парагвай (2:1).

Это гарантировало Украине U-20 выход в 1/8 финала турнира, и уже известен следующий соперник команды, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

С кем Украина U-20 сыграет в 1/8 плей-офф Кубка Мира

Жеребьевка свела Украину с одним из самых непредсказуемых соперников — сборной Испании. "Красная фурия" завершила групповой этап на третьем месте в квартете C, где уступили Марокко (0:2), сыграли вничью с Мексикой (2:2) и одолели Бразилию (1:0). Несмотря на нестабильность, команда демонстрирует быстрый, атакующий футбол, основанный на контроле мяча и прессинге. 

Дмитрий Михайленко
Тренер Украины U-20 Дмитрий Михайленко. Фото: УАФ

Для украинцев это будет серьезное испытание характера. В последних матчах команда Михайленко показала не только организованность, но и моральную стойкость — особенно в концовках встреч, где решались судьбы очков и путевок. Победа над Испанией может стать исторической и вывести Украину в число фаворитов турнира.

Где и когда смотреть матч Украина — Испания

Это противостояние состоится во вторник, 7 октября. Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому времени. Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал, где встретится с сильнейшей командой из дуэта Колумбия — ЮАР. Оба возможных соперника демонстрируют атакующий стиль, что обещает интересное продолжение турнирного пути.

Главный поединок украинцев на турнире будет показан в прямом эфире телеканалом "Суспільне Спорт" и на платформе Maincast Sport. Сборная Украины впервые с 2019 года прошла групповой этап чемпионата мира. 

спорт футбол Сборная Испании по футболу Дмитрий Михайленко Сборная Украины U-20
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
