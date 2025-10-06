Де та коли дивитися матч Україна — Іспанія на ЧС-2025

Футболісти української команди перед грою. Фото: УАФ

Українська збірна U-20 продовжує шлях на чемпіонаті світу в Чилі. Після трьох турів групового етапу команда Дмитра Михайленка посіла перше місце в групі B, набравши 7 очок і обігравши Парагвай (2:1).

Це гарантувало Україні U-20 вихід до 1/8 фіналу турніру, і вже відомий наступний суперник команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

З ким Україна U-20 зіграє в 1/8 плей-офф Кубка Світу

Жеребкування звело Україну з одним із найбільш непередбачуваних суперників — збірною Іспанії. "Червона фурія" завершила груповий етап на третьому місці у квартеті C, де поступилися Марокко (0:2), зіграли внічию з Мексикою (2:2) та здолали Бразилію (1:0). Попри нестабільність, команда демонструє швидкий, атакувальний футбол, що базується на контролі м'яча та пресингу.

Тренер України U-20 Дмитро Михайленко. Фото: УАФ

Для українців це буде серйозне випробування характеру. В останніх матчах команда Михайленка показала не тільки організованість, а й моральну стійкість — особливо в кінцівках зустрічей, де вирішувалися долі очок та путівок. Перемога над Іспанією може стати історичною і вивести Україну в число фаворитів турніру.

Де і коли дивитися матч Україна — Іспанія

Це протистояння відбудеться у вівторок, 7 жовтня. Початок зустрічі заплановано на 22:30 за київським часом. Переможець цієї пари вийде до чвертьфіналу, де зустрінеться з найсильнішою командою з дуету Колумбія — ПАР. Обидва можливі суперники демонструють атакувальний стиль, що обіцяє цікаве продовження турнірного шляху.

Головний поєдинок українців на турнірі буде показаний у прямому ефірі телеканалом "Суспільне Спорт" та на платформі Maincast Sport. Збірна України вперше з 2019 року пройшла груповий етап чемпіонату світу.

Нагадаємо, ексфутболіст Артем Мілевський пояснив, чому не служить в українській армії.

Один із синів Олександра Усика вже досяг успіхів у виді спорту, до якого його батько не має стосунку.

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх показала, як відновлює сили після суперечливого сезону.