МЮ против Севильи и другие пары 1/4 Лиги Европы

Все участники плей-офф Лиги Европы узнали соперников по следующим стадиям турнира

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы. Все оставшиеся в турнире команды узнали своих соперников.

Это финальная жеребьевка Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, напоминают Новини.LIVE.

В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги Европы УЕФА.

Это была последняя жеребьевка в сезоне 2022/2023. Были определены не только пары в 1/4, но и потенциальные полуфинальные пары, а также "хозяин" финала Лиги Европы.

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 13 апреля, а ответные — 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 мая и 18 мая.

Процедуру жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА помог провести известный в прошлом футболист сборной Венгрии Золтан Гера.

Все пары 1/4 Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания)

"Ювентус" (Италия) — "Спортинг" (Португалия)

"Байер" (Германия) — "Сен-Жиллуа" (Бельгия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Рома" (Италия)

Полуфиналы Лиги Европы

"Ювентус"/"Спортинг" — "Манчестер Юнайтед"/"Севилья"

"Байер"/"Сент-Жиллуа" — "Фейеноорд"/"Рома"

Финал Лиги Европы 2022/2023 состоится 31 мая в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш". Номинальным хозяином поля станет победитель первой полуфинальной пары.

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