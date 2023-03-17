МЮ против Севильи и другие пары 1/4 Лиги Европы

С кем сыграет "Манчестер Юнайтед": все пары 1/4 Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы. Все оставшиеся в турнире команды узнали своих соперников.
Это финальная жеребьевка Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, напоминают Новини.LIVE.
-
В Херсонской области мирный житель подорвался на российской мине
-
Польша укрепляет свою армию для защиты от возможной агрессии рф
-
Сенсационное расследование: прошли обыски в двух ТЦК СП Одессы
-
Зеленский показал впечатляющие фото украинцев, которые больше года живут в условиях войны
-
Оккупанты продолжают казнить украинских военнопленных, — омбудсмен
-
Оккупанты начали использовать "Азовсталь" для военных нужд
-
Алан Бадоев вдохновил молодую певицу на старт музыкальной карьеры: как ему это удалось
-
Украина скоро перейдет на летнее время: когда переводить стрелки часов
-
В Одессе могут появиться модульные больницы
-
Те, кто не поддержал Украину, заплатят свою цену после войны, — Кулеба
В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги Европы УЕФА.
Here it is... 🏆✨#UELdraw pic.twitter.com/nVVWHP9VY3— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2023
Это была последняя жеребьевка в сезоне 2022/2023. Были определены не только пары в 1/4, но и потенциальные полуфинальные пары, а также "хозяин" финала Лиги Европы.
Первые четвертьфинальные матчи состоятся 13 апреля, а ответные — 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 мая и 18 мая.
Процедуру жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА помог провести известный в прошлом футболист сборной Венгрии Золтан Гера.
Все пары 1/4 Лиги Европы
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания)
- "Ювентус" (Италия) — "Спортинг" (Португалия)
- "Байер" (Германия) — "Сен-Жиллуа" (Бельгия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Рома" (Италия)
Полуфиналы Лиги Европы
- "Ювентус"/"Спортинг" — "Манчестер Юнайтед"/"Севилья"
- "Байер"/"Сент-Жиллуа" — "Фейеноорд"/"Рома"
Финал Лиги Европы 2022/2023 состоится 31 мая в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш". Номинальным хозяином поля станет победитель первой полуфинальной пары.
Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.
Эксперты поделились прогнозом о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Оценили шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на титул.