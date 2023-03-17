МЮ проти Севільї та інші пари 1/4 Ліги Європи

З ким зіграє "Манчестер Юнайтед": усі пари 1/4 Ліги Європи
У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналів Ліги Європи. Всі команди, які залишилися в турнірі, дізналися своїх суперників.
Це фінальне жеребкування Ліги чемпіонів цього сезону, нагадують Новини.LIVE.
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У п'ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги Європи УЄФА.
Here it is... 🏆✨ #UELdraw pic.twitter.com/nVVWHP9VY3— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 березня 2023
Це було останнє жеребкування у сезоні 2022/2023. Були визначені не лише пари до 1/4, а й потенційні півфінальні пари, а також "господар" фіналу Ліги Європи.
Перші чвертьфінальні матчі відбудуться 13 квітня, а у відповідь — 20 квітня. Півфінали будуть зіграні 11 травня та 18 травня.
Процедуру жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА допоміг провести відомий у минулому футболіст збірної Угорщини Золтан Гера.
Усі пари 1/4 Ліги Європи
- "Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Севілья" (Іспанія)
- "Ювентус" (Італія) — "Спортинг" (Португалія)
- "Баєр" (Німеччина) — "Сен-Жиллуа" (Бельгія)
- "Феєнорд" (Нідерланди) — "Рома" (Італія)
Півфінали Ліги Європи
- "Ювентус"/"Спортінг" — "Манчестер Юнайтед"/"Севілья"
- "Баєр"/"Сент-Жиллуа" — "Феєнорд"/Рома"
Фінал Ліги Європи 2022/2023 відбудеться 31 травня у Будапешті на стадіоні "Ференц Пушкаш". Номінальним господарем поля стане переможець першої півфінальної пари.
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