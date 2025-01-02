Андриевский может покинуть УПЛ и переехать играть за границу

За экс-игроком Динамо выстроилась очередь из клубов
Зимнее трансферное окно в Европе официально открылось 1 января. Теперь команды проводят комплектацию на вторую часть сезона.
Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Андриевский может переехать играть за границу, сообщает ТаТоТаке.
Полузащитником интересуются клубы из разных стран Европы. Похоже, они готовы конкурировать с основным претендентом на Андриевского — представителем УПЛ.
Куда может перейти Андриевский
Главным претендентом на Александра Андриевского остается черкасский ЛНЗ, который недавно возглавил Роман Григорчук.
Однако у игрока есть еще варианты продолжения карьеры, в том числе за рубежом.
По данным журналистов, Андриевским интересуются клубы из Польши, Турции и испанской Сегунды.
Ранее Александр Андриевский покинул киевское "Динамо" в статусе свободного агента.
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