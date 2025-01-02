Андриевский может покинуть УПЛ и переехать играть за границу

Бывший игрок "Динамо" Александр Андриевский. Фото: instagram.com/andriievskyi

Зимнее трансферное окно в Европе официально открылось 1 января. Теперь команды проводят комплектацию на вторую часть сезона.

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Андриевский может переехать играть за границу, сообщает ТаТоТаке.

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Полузащитником интересуются клубы из разных стран Европы. Похоже, они готовы конкурировать с основным претендентом на Андриевского — представителем УПЛ.

Бывший игрок "Динамо" Александр Андриевский во время тренировки. Фото: instagram.com/andriievskyi

Куда может перейти Андриевский

Главным претендентом на Александра Андриевского остается черкасский ЛНЗ, который недавно возглавил Роман Григорчук.

Однако у игрока есть еще варианты продолжения карьеры, в том числе за рубежом.

По данным журналистов, Андриевским интересуются клубы из Польши, Турции и испанской Сегунды.

Ранее Александр Андриевский покинул киевское "Динамо" в статусе свободного агента.

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