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За ексгравцем Динамо вишикувалася черга з клубів

2 січня 2025 18:47
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Андрієвський може залишити УПЛ та переїхати грати за кордон
Колишній гравець "Динамо" Олександр Андрієвський. Фото: instagram.com/andriievskyi
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимове трансферне вікно в Європі офіційно відкрилось 1 січня. Тепер команди проводять комплектацію на другу частину сезону.

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Андрієвський може переїхати грати за кордон, повідомляє ТаТоТаке.

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Півзахисником цікавляться клуби з різних країн Європи. Схоже, вони готові конкурувати з основним претендентом на Андрієвського — представником УПЛ. 

Олександр Андрієвський під час тренування
Колишній гравець "Динамо" Олександр Андрієвський під час тренування. Фото: instagram.com/andriievskyi

Куди може перейти Андрієвський

Головним претендентом на Олександра Андрієвського залишається черкаський ЛНЗ, який нещодавно очолив Роман Григорчук.

Проте, у гравця є ще варіанти продовження кар'єри, зокрема за кордоном.

За даними журналістів, Андрієвським цікавляться клуби з Польщі, Туреччини, та іспанської Сегунди.

Раніше Олександр Андрієвський залишив київське "Динамо" у статусі вільного агента.

Нагадаємо, з'явились фото того, як сім'я Олександра Усика святкувала Новий рік.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Олександр Андрієвський

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18:48 У Таїланді в аварії з автобусом постраждали 32 російські туристи

18:41 Мінімальна зарплата у Польщі значно перевищила українську — суми

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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18:39 У Києві почали приймати на утилізацію ялинки — адреси

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