Андрієвський може залишити УПЛ та переїхати грати за кордон

За ексгравцем Динамо вишикувалася черга з клубів
Зимове трансферне вікно в Європі офіційно відкрилось 1 січня. Тепер команди проводять комплектацію на другу частину сезону.
Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Андрієвський може переїхати грати за кордон, повідомляє ТаТоТаке.
Півзахисником цікавляться клуби з різних країн Європи. Схоже, вони готові конкурувати з основним претендентом на Андрієвського — представником УПЛ.
Куди може перейти Андрієвський
Головним претендентом на Олександра Андрієвського залишається черкаський ЛНЗ, який нещодавно очолив Роман Григорчук.
Проте, у гравця є ще варіанти продовження кар'єри, зокрема за кордоном.
За даними журналістів, Андрієвським цікавляться клуби з Польщі, Туреччини, та іспанської Сегунди.
Раніше Олександр Андрієвський залишив київське "Динамо" у статусі вільного агента.
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