Андрієвський може залишити УПЛ та переїхати грати за кордон

Колишній гравець "Динамо" Олександр Андрієвський. Фото: instagram.com/andriievskyi

Зимове трансферне вікно в Європі офіційно відкрилось 1 січня. Тепер команди проводять комплектацію на другу частину сезону.

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Андрієвський може переїхати грати за кордон, повідомляє ТаТоТаке.

Читайте також:

Півзахисником цікавляться клуби з різних країн Європи. Схоже, вони готові конкурувати з основним претендентом на Андрієвського — представником УПЛ.

Колишній гравець "Динамо" Олександр Андрієвський під час тренування. Фото: instagram.com/andriievskyi

Куди може перейти Андрієвський

Головним претендентом на Олександра Андрієвського залишається черкаський ЛНЗ, який нещодавно очолив Роман Григорчук.

Проте, у гравця є ще варіанти продовження кар'єри, зокрема за кордоном.

За даними журналістів, Андрієвським цікавляться клуби з Польщі, Туреччини, та іспанської Сегунди.

Раніше Олександр Андрієвський залишив київське "Динамо" у статусі вільного агента.

Нагадаємо, з'явились фото того, як сім'я Олександра Усика святкувала Новий рік.

Вболівальники обрали найбільш небезпечних суперників для Олександра Усика.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський показав, як разом з дружиною проводить відпустку.