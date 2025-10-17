Видео
Главная Спорт За какой поступок впервые арестовали Игоря Суркиса — что известно

За какой поступок впервые арестовали Игоря Суркиса — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 21:16
обновлено: 21:21
Игорь Суркис попал за решетку из-за жевательной резинки — что известно
Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис впервые попал за решетку по очень странной причине. Проблема была в жевательной резинке.

Об аресте Игоря Суркиса рассказывал его отец Михаил Суркис в интервью изданию SportArena.

Суркис попал за решетку при странных обстоятельствах

Михаил Суркис рассказал, что Григорий и Игорь никогда не конфликтовали, несмотря на девять лет разницы в возрасте. Зато он вспомнил, что младшего брата в детстве привели в милицию из-за обертки от жевательной резинки, которую считали "преклонением перед Западом".

"Однажды было дело... Мы на Станкозаводе жили, и там такой детский форпост находился, где детьми в разных кружках занимались. Как-то в половине десятого вечера меня в милицию вызывают. Прихожу: "В чем дело?". У Игоря, оказалось, обертку от жвачки нашли", — смеялся Михаил Суркис.

Из-за этой жвачки Игоря поставили на учет в школе и в полиции, а отец провел воспитательную беседу, но с юмором относился к ситуации.

футбол Динамо УПЛ Игорь Суркис арест
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
