Игорь Суркис попал за решетку из-за жевательной резинки — что известно

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис впервые попал за решетку по очень странной причине. Проблема была в жевательной резинке.

Об аресте Игоря Суркиса рассказывал его отец Михаил Суркис в интервью изданию SportArena.

Суркис попал за решетку при странных обстоятельствах

Михаил Суркис рассказал, что Григорий и Игорь никогда не конфликтовали, несмотря на девять лет разницы в возрасте. Зато он вспомнил, что младшего брата в детстве привели в милицию из-за обертки от жевательной резинки, которую считали "преклонением перед Западом".

"Однажды было дело... Мы на Станкозаводе жили, и там такой детский форпост находился, где детьми в разных кружках занимались. Как-то в половине десятого вечера меня в милицию вызывают. Прихожу: "В чем дело?". У Игоря, оказалось, обертку от жвачки нашли", — смеялся Михаил Суркис.

Из-за этой жвачки Игоря поставили на учет в школе и в полиции, а отец провел воспитательную беседу, но с юмором относился к ситуации.

