Ігор Суркіс потрапив за ґрати через жувальну гумку — що відомо

За який вчинок вперше заарештували Ігоря Суркіса — що відомо
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вперше потрапив за ґрати через дуже дивну причину. Проблема була в жувальній гумці.
Про арешт Ігоря Суркіса розповідав його батько Михайло Суркіс в інтерв'ю виданню SportArena.
Суркіс потрапив за ґрати за дивних обставин
Михайло Суркіс розповів, що Григорій та Ігор ніколи не конфліктували, попри дев'ять років різниці у віці. Натомість він згадав, що молодшого брата в дитинстві викликали в міліцію через обгортку від жувальної гумки, яку вважали "схилянням перед Заходом".
"Одного разу була справа... Ми на Станкозаводі жили, і там такий дитячий форпост перебував, де дітьми в різних гуртках займалися. Якось о пів на десяту вечора мене в міліцію викликають. Приходжу: "У чому річ?". В Ігоря, виявилося, обгортку від жуйки знайшли", — сміявся Михайло Суркіс.
Через цю жуйку Ігоря поставили на облік у школі та в поліції, а батько провів виховну розмову, але з гумором ставився до ситуації.
