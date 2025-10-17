Ігор Суркіс потрапив за ґрати через жувальну гумку — що відомо

Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вперше потрапив за ґрати через дуже дивну причину. Проблема була в жувальній гумці.

Про арешт Ігоря Суркіса розповідав його батько Михайло Суркіс в інтерв'ю виданню SportArena.

Реклама

Читайте також:

Суркіс потрапив за ґрати за дивних обставин

Михайло Суркіс розповів, що Григорій та Ігор ніколи не конфліктували, попри дев'ять років різниці у віці. Натомість він згадав, що молодшого брата в дитинстві викликали в міліцію через обгортку від жувальної гумки, яку вважали "схилянням перед Заходом".

"Одного разу була справа... Ми на Станкозаводі жили, і там такий дитячий форпост перебував, де дітьми в різних гуртках займалися. Якось о пів на десяту вечора мене в міліцію викликають. Приходжу: "У чому річ?". В Ігоря, виявилося, обгортку від жуйки знайшли", — сміявся Михайло Суркіс.

Через цю жуйку Ігоря поставили на облік у школі та в поліції, а батько провів виховну розмову, але з гумором ставився до ситуації.

Нагадаємо, раніше у "Бенфіці" вирішили перевести Анатолія Трубіна в запас.

Абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик прокоментував значення виразу про коней.

Український форвард "Роми" Артем Довбик може перейти в іншу команду.