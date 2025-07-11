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Главная Спорт По примеру Тотти — испанский футболист готов переехать в РФ

По примеру Тотти — испанский футболист готов переехать в РФ

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 11:15
Известный футболист готов переехать из Италии в российский чемпионат
Сауль Коко благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/saulcoco/

Один из лидеров итальянского футбольного клуба "Торино" всерьез рассматривает возможность трансфера в российский клуб. Московский "Спартак" готов предложить "гранатовым" большие деньги за игрока. 

Сауль Коко ведет переговоры с руководством российской команды, сообщает Gazzetta Granata.

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Россияне активно ведут переговоры по переходу центрального защитника "Торино" Сауля Коко. Итальянский клуб запросил за игрока 15 млн евро, но "красно-белые" изучают варианты оплаты и вариантов сделки. 

Сауль Коко
Сауль Коко (слева) в матче против "Милана". Фото: instagram.com/saulcoco/

Параллельно Коко будет готовиться к летним сборам "Торино", но участие в московском проекте пока не исключается. При этом "Спартак" рассчитывает заключить предварительный договор с футболистом, чтобы ускорить трансфер.

Кто такой Сауль Коко

Ранее "Аль-Духаиль" готов был выложить 16 млн за Коко, но тот отказался из-за нежелания переезжать в Катар. Рыночная стоимость 26-летнего защитника оценивается в 10 млн евро. 

Испанец с опытом выступлений за сборную Экваториальной Гвинеи является универсальным игроком обороны: основная позиция — центр, но он сыграл также справа и в опорной зоне. Имеет опыт выступлений за "Лас-Пальмас", "Эспаньол" и испанские юношеские клубы.

Напомним, впереди у Ярославы Магучих несколько важных турниров без права на ошибку. 

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санкции против России спорт футбол Футбол трансферы Торино
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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