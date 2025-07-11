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Головна Спорт За прикладом Тотті — іспанський футболіст готовий переїхати до РФ

За прикладом Тотті — іспанський футболіст готовий переїхати до РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 11:15
Відомий футболіст готовий переїхати з Італії в російський чемпіонат
Сауль Коко дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/saulcoco/

Один із лідерів італійського футбольного клубу "Торіно" всерйоз розглядає можливість трансферу в російський клуб. Московський "Спартак" готовий запропонувати "гранатовим" великі гроші за гравця.

Сауль Коко веде переговори з керівництвом російської команди, повідомляє Gazzetta Granata.

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Росіяни активно ведуть переговори щодо переходу центрального захисника "Торіно" Сауля Коко. Італійський клуб запросив за гравця 15 млн євро, але "червоно-білі" вивчають варіанти оплати та варіантів угоди.

Сауль Коко
Сауль Коко (ліворуч) в матчі проти "Мілану". Фото: instagram.com/saulcoco/

Паралельно Коко готуватиметься до літніх зборів "Торіно", але участь у московському проєкті поки що не виключається. При цьому "Спартак" розраховує укласти попередній договір із футболістом, щоб прискорити трансфер.

Хто такий Сауль Коко

Раніше "Аль-Духаїль" готовий був викласти 16 млн за Коко, але той відмовився через небажання переїжджати до Катару. Ринкова вартість 26-річного захисника оцінюється в 10 млн євро.

Іспанець із досвідом виступів за збірну Екваторіальної Гвінеї є універсальним гравцем оборони: основна позиція - центр, але він зіграв також праворуч та в опорній зоні. Має досвід виступів за "Лас-Пальмас", "Еспанйьол" та іспанські юнацькі клуби.

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санкції проти Росії спорт футбол Футбол трансфери Торино
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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