Відомий футболіст готовий переїхати з Італії в російський чемпіонат

За прикладом Тотті — іспанський футболіст готовий переїхати до РФ
Один із лідерів італійського футбольного клубу "Торіно" всерйоз розглядає можливість трансферу в російський клуб. Московський "Спартак" готовий запропонувати "гранатовим" великі гроші за гравця.
Сауль Коко веде переговори з керівництвом російської команди, повідомляє Gazzetta Granata.
Росіяни активно ведуть переговори щодо переходу центрального захисника "Торіно" Сауля Коко. Італійський клуб запросив за гравця 15 млн євро, але "червоно-білі" вивчають варіанти оплати та варіантів угоди.
Паралельно Коко готуватиметься до літніх зборів "Торіно", але участь у московському проєкті поки що не виключається. При цьому "Спартак" розраховує укласти попередній договір із футболістом, щоб прискорити трансфер.
Хто такий Сауль Коко
Раніше "Аль-Духаїль" готовий був викласти 16 млн за Коко, але той відмовився через небажання переїжджати до Катару. Ринкова вартість 26-річного захисника оцінюється в 10 млн євро.
Іспанець із досвідом виступів за збірну Екваторіальної Гвінеї є універсальним гравцем оборони: основна позиція - центр, але він зіграв також праворуч та в опорній зоні. Має досвід виступів за "Лас-Пальмас", "Еспанйьол" та іспанські юнацькі клуби.
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