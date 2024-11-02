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Забарный и Борнмут впервые в истории победили Ман Сити — видео

2 ноября 2024 22:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Забарный с Борнмутом нанесли Манчестер Сити первое поражение за 32 матча
Илья Забарный в матче против "Ман Сити". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Англии проходит десятый тур премьер-лиги. В Борнмуте "вишни" с Ильей Забарным в составе обыграли "Манчестер Сити".

Эта победа стала первой в истории для "Борнмута" в официальных матчах с "Ман Сити", сообщил портал Новини.LIVE.

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В составе "Борнмута" на девятой минуте матча счет открыл Семеньо. Затем во втором тайме на 64-й минуте удвоил преимущество Эванилсон.

"Манчестер Сити" удалось отквитать один мяч на 82-й минуте после удара Гвардиола.

Ранее команды провели между собой 19 матчей, и "Борнмут" 18 игр проиграл и еще одна завершилась ничьей, которая случилась в 1999 году еще до прихода шейхов в команду.

Отметим, что "вишни" прервали серию "Манчестер Сити" без поражений в АПЛ — она составила 32 матча.

Забарный отыграл весь матч, за который он 42 раза коснулся мяча, выиграл одну дуэль из четырех (25%), совершил две потери, отдал 30 передач, из которых 28 были точными (93%), сделал два отбора, девять выносов и один перехват.

Напомним, ранее КДК УАФ дисквалифицировала футболиста донецкого "Шахтера" Дмитрия Криськива.

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев может уехать играть в другой чемпионат.

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украинские легионеры (футбол) Манчестер Сити футбол Борнмут АПЛ Илья Забарный

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