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Забарный назвал свою главную цель в футболе на этот сезон

21 октября 2024 11:13
Станислав Костюк - Редактор
Забарный сделал смелое заявление о собственных амбициях
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/afcb/
Станислав Костюк - Редактор

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о результатах "Борнмута" в английской Премьер-лиге. Молодого футболиста не устраивают текущие результаты "вишен".

Забарный объяснил, чего хочет добиться в английской команде, сообщает Setanta Sports

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"Борнмут" сыграл восемь поединков в английской Премьер-лиге. Команда Андони Ираолы, которую считают середняком элитного дивизиона, набрала 11 баллов и занимает 10 место в турнирной таблице. Защитник "вишен" Илья Забарный признался, что рассчитывает на другие результаты. Он хочет достигнуть больших успехов в АПЛ. 

Илья Забарный
Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/afcb/

Что Забарный сказал о "Борнмуте" 

Украинский защитник расстроен тем, что его английская команда слишком часто теряет очки в тех матчах, где может одерживать победы. Илья Забарный признался, что перед командой не были озвучены цели на сезон. Главным заданием является сохранение прописки в АПЛ, но защитник стремится к большему. 

"Я хочу снова выступать в еврокубках. К этому стремится каждый футболист, я не являюсь исключением. Мечтаю о новых рекордах, титулах и победах. К этому и буду стремиться", — пообещал Забарный. 

В следующем матче "Борнмут" сыграет на выезде с "Астон Виллой" в субботу, 26 октября. 

Напомним, донецкий "Шахтер" задумался о замене Марино Пушича — известно, кто может возглавить команду. 

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футбол Сборная Украины по футболу Борнмут спорт Илья Забарный

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10:47 Зарплаты выше 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий для работников без опыта

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

10:42 РФ выпустила сотни дронов и ракеты — сколько целей ночью сбила ПВО

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