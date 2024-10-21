Забарный сделал смелое заявление о собственных амбициях

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/afcb/

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о результатах "Борнмута" в английской Премьер-лиге. Молодого футболиста не устраивают текущие результаты "вишен".

Забарный объяснил, чего хочет добиться в английской команде, сообщает Setanta Sports.

Читайте также:

"Борнмут" сыграл восемь поединков в английской Премьер-лиге. Команда Андони Ираолы, которую считают середняком элитного дивизиона, набрала 11 баллов и занимает 10 место в турнирной таблице. Защитник "вишен" Илья Забарный признался, что рассчитывает на другие результаты. Он хочет достигнуть больших успехов в АПЛ.

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/afcb/

Что Забарный сказал о "Борнмуте"

Украинский защитник расстроен тем, что его английская команда слишком часто теряет очки в тех матчах, где может одерживать победы. Илья Забарный признался, что перед командой не были озвучены цели на сезон. Главным заданием является сохранение прописки в АПЛ, но защитник стремится к большему.

"Я хочу снова выступать в еврокубках. К этому стремится каждый футболист, я не являюсь исключением. Мечтаю о новых рекордах, титулах и победах. К этому и буду стремиться", — пообещал Забарный.

В следующем матче "Борнмут" сыграет на выезде с "Астон Виллой" в субботу, 26 октября.

Напомним, донецкий "Шахтер" задумался о замене Марино Пушича — известно, кто может возглавить команду.

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась кадрами уникальной фотосессии, которая удивила поклонников спортсменки.