Забарный сделал смелое заявление о собственных амбициях

Забарный назвал свою главную цель в футболе на этот сезон
Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о результатах "Борнмута" в английской Премьер-лиге. Молодого футболиста не устраивают текущие результаты "вишен".
Забарный объяснил, чего хочет добиться в английской команде, сообщает Setanta Sports.
"Борнмут" сыграл восемь поединков в английской Премьер-лиге. Команда Андони Ираолы, которую считают середняком элитного дивизиона, набрала 11 баллов и занимает 10 место в турнирной таблице. Защитник "вишен" Илья Забарный признался, что рассчитывает на другие результаты. Он хочет достигнуть больших успехов в АПЛ.
Что Забарный сказал о "Борнмуте"
Украинский защитник расстроен тем, что его английская команда слишком часто теряет очки в тех матчах, где может одерживать победы. Илья Забарный признался, что перед командой не были озвучены цели на сезон. Главным заданием является сохранение прописки в АПЛ, но защитник стремится к большему.
"Я хочу снова выступать в еврокубках. К этому стремится каждый футболист, я не являюсь исключением. Мечтаю о новых рекордах, титулах и победах. К этому и буду стремиться", — пообещал Забарный.
В следующем матче "Борнмут" сыграет на выезде с "Астон Виллой" в субботу, 26 октября.
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