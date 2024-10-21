Забарний зробив сміливу заяву про власні амбіції

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: instagram.com/afcb/

Захисник збірної України Ілля Забарний поділився думкою про результати "Борнмуту" в англійській Прем'єр-лізі. Молодого футболіста не влаштовують поточні результати вишень.

Забарний пояснив, чого хоче досягти в англійській команді, повідомляє Setanta Sports.

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"Борнмут" зіграв вісім поєдинків у англійській Прем'єр-лізі. Команда Андоні Іраоли, яку вважають середняком елітного дивізіону, набрала 11 балів та посідає 10 місце у турнірній таблиці. Захисник "вишень" Ілля Забарний зізнався, що розраховує на інші результати. Він хоче досягти великих успіхів у АПЛ.

Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/afcb/

Що Забарний сказав про "Борнмут"

Український захисник засмучений тим, що його англійська команда занадто часто втрачає очки в тих матчах, де може здобувати перемоги. Ілля Забарний зізнався, що перед командою не було озвучено мети на сезон. Головним завданням є збереження місця в АПЛ, але захисник прагне більшого.

"Я хочу знову виступати в єврокубках. До цього прагне кожен футболіст, я не виняток. Мрію про нові рекорди, титули й перемоги. До цього і прагнутиму", — пообіцяв Забарний.

У наступному матчі "Борнмут" зіграє на виїзді з "Астон Вілла" у суботу, 26 жовтня.

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