Забарний з Борнмутом завдали Манчестер Сіті першої поразки за 32 матчі

Ілля Забарний у матчі проти "Ман Сіті". Фото: Reuters

В Англії проходить десятий тур Прем'єр-ліги. У Борнмуті "вишні" з Іллею Забарним у складі обіграли "Манчестер Сіті".

Ця перемога стала першою в історії для "Борнмута" в офіційних матчах з "Ман Сіті", повідомив портал Новини.LIVE.

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У складі "Борнмуту" на дев'ятій хвилині матчу рахунок відкрив Семеньо. Потім у другому таймі на 64-й хвилині подвоїв перевагу Еванілсон.

"Манчестер Сіті" вдалося відіграти один м'яч на 82-й хвилині після удару Гвардіола.

Раніше команди провели між собою 19 матчів, і "Борнмут" 18 ігор програв і ще одна завершилася нічиєю, яка сталася 1999 року ще до приходу шейхів у команду.

Зазначимо, що "вишні" перервали серію "Манчестер Сіті" без поразок в АПЛ — вона склала 32 матчі.

Забарний відіграв весь матч, за який він 42 рази торкнувся м'яча, виграв одну дуель з чотирьох (25%), зробив дві втрати, віддав 30 передач, з яких 28 були точними (93%), зробив два відбори, дев'ять виносів та одне перехоплення.

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