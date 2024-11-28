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Забарный объяснил, почему Холанн не может забить Борнмуту

28 ноября 2024 13:22
Станислав Костюк - Редактор
Забарный назвал матч, которым он гордится
Илья Забарный перед матчем АПЛ. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Станислав Костюк - Редактор

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный назвал поединок английской Премьер-лиги, который он любит вспоминать. Речь идет о поединке над "Манчестер Сити".

"Борнмут" победил "горожан" в матче 10 тура АПЛ, напоминает "Взбірна". 

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Илья Забарный стал лидером обороны "Борнмута" и одним из любимых футболистов болельщиков команды. Английские журналисты регулярно пишут о том, что 22-летний украинский футболист уже в ближайшее время может сменить клуб. Им интересуются мадридский "Реал" и гранды АПЛ, среди которых оказался и "Манчестер Сити". 

Илья Забарный
Забарный благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Забарный гордится своей статистикой 

Защитник сборной Украины назвал матч против команды Хосепа Гвардиолы одним из поединков, которыми он гордиться. В 10 тура Премьер-лиги "Борнмут" победил "Сити" со счетом 2:1, а сам Забарный не дал забить главной звезде "горожан". 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

"Это был очень хороший поединок. Я горжусь своей статистикой против Холанна. Эрлинг не может нам забить три матча подряд, и для меня это очень важно. Как и то, чтобы команда побеждала", — заявил Забарный. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин отказался пожать руку сопернику из России перед матчем "Бенфики". 

В мадридском "Реале" могут снова сделать Андрея Лунина основным игроком, если Тибо Куртуа покинет клуб. 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти раскритиковал Килиана Мбаппе из-за игры против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. 

Виктор Леоненко назвал причину плохой игры сборной Украины в матчах Лиги Наций. 

спорт футбол Эрлинг Холанд Илья Забарный Борнмут АПЛ

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