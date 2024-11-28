Забарний назвав матч, яким він пишається

Ілля Забарний перед матчем АПЛ. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний назвав поєдинок англійської Прем'єр-ліги, який він любить згадувати. Йдеться про поєдинок над "Манчестер Сіті".

"Борнмут" переміг "містян" у матчі 10 туру АПЛ, нагадує "Взбірна".

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Ілля Забарний став лідером оборони "Борнмута" та одним з улюблених футболістів уболівальників команди. Англійські журналісти регулярно пишуть, що 22-річний український футболіст вже найближчим часом може змінити клуб. Ним цікавляться мадридський "Реал" та гранди АПЛ, серед яких виявився і "Манчестер Сіті".

Забарний дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Забарний пишається своєю статистикою

Захисник збірної України назвав матч проти команди Хосепа Гвардіоли одним із поєдинків, якими він пишається. У 10 туру Прем'єр-ліги "Борнмут" переміг "Сіті" з рахунком 2:1, а сам Забарний не дав забити головній зірці "містян".

Ерлінг Голанн під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

"Це був дуже хороший поєдинок. Я пишаюся своєю статистикою проти Голанна. Ерлінг не може нам забити три матчі поспіль, і для мене це дуже важливо. Як і те, щоб команда перемагала", — заявив Забарний.

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