Забарний назвав матч, яким він пишається

Забарний пояснив, чому Голанн не може забити Борнмуту
Захисник збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний назвав поєдинок англійської Прем'єр-ліги, який він любить згадувати. Йдеться про поєдинок над "Манчестер Сіті".
"Борнмут" переміг "містян" у матчі 10 туру АПЛ, нагадує "Взбірна".
Ілля Забарний став лідером оборони "Борнмута" та одним з улюблених футболістів уболівальників команди. Англійські журналісти регулярно пишуть, що 22-річний український футболіст вже найближчим часом може змінити клуб. Ним цікавляться мадридський "Реал" та гранди АПЛ, серед яких виявився і "Манчестер Сіті".
Забарний пишається своєю статистикою
Захисник збірної України назвав матч проти команди Хосепа Гвардіоли одним із поєдинків, якими він пишається. У 10 туру Прем'єр-ліги "Борнмут" переміг "Сіті" з рахунком 2:1, а сам Забарний не дав забити головній зірці "містян".
"Це був дуже хороший поєдинок. Я пишаюся своєю статистикою проти Голанна. Ерлінг не може нам забити три матчі поспіль, і для мене це дуже важливо. Як і те, щоб команда перемагала", — заявив Забарний.
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