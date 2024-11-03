Забарный прокомментировал победу Борнмута над Манчестер Сити

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

В десятом туре АПЛ "Борнмут" обыграл "Манчестер Сити" (2:1). Для "вишен" эта победа стала исторической, поскольку они впервые выиграли у "горожан" и прервали серию соперника без поражений, которая насчитывала 32 матча

После матча Забарный прокомментировал победу в Instagram.

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Илья после игры оставил эмоциональный пост, а котором поздравил команду и болельщиков.

"Обыграли непобежденных в этом сезоне. Что за матч, что за команда. Поздравляю, "вишни", — написал Забарный.

Отметим, что Забарный сыграл весь матч за "Борнмут". За отведенное время Илья сделал 42 касания мяча, выиграл одну из четырех единоборств (25%), допустил две потери, отдал 30 передач с точностью 93% (28 точных), выполнил два отбора, девять выносов и один перехват.

Авторитетный статистический портал WhoScored дал украинцу оценку — 6,6. Сайт Sofascore поставил Илье оценку 6,8.

Забарный в текущем сезоне сыграл за "вишен" в десяти матчах, где результативными действиями не отличался. "Трансфермаркт" оценивает стоимость защитника в 32 млн евро.

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