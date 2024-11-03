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Забарний висловився про історичну перемогу над Ман Сіті

3 листопада 2024 08:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Забарний прокоментував перемогу Борнмута над Манчестер Сіті
Ілля Забарний Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У десятому турі АПЛ "Борнмут" обіграв "Манчестер Сіті" (2:1). Для "вишень" ця перемога стала історичною, оскільки вони вперше виграли у "містян" та перервали серію суперника без поразок, яка налічувала 32 матчі.

Після матчу Забарний прокоментував перемогу в Instagram.

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Ілля після гри залишив емоційний пост, а якому привітав команду та вболівальників.

"Обіграли непереможених цього сезону. Що за матч, що за команда. Вітаю, "вишні", — написав Забарний.

Зазначимо, що Забарний зіграв весь матч за "Борнмут". За відведений час Ілля зробив 42 торкання м'яча, виграв одну з чотирьох єдиноборств (25%), допустив дві втрати, віддав 30 передач з точністю 93% (28 точних), виконав два відбори, дев'ять виносів та один перехоплення.

Авторитетний статистичний портал WhoScored дав українцю оцінку — 6,6. Сайт Sofascore поставив Іллі оцінку — 6,8.

Забарний у поточному сезоні зіграв за "вишень" у десяти матчах, де результативними діями не відзначався. "Трансфермаркт" оцінює вартість захисника у 32 млн євро.

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українські легіонери (футбол) Манчестер Сіті Борнмут АПЛ Ілля Забарний

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