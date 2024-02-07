Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Забарный установил уникальное достижение в АПЛ arrow

Забарный установил уникальное достижение в АПЛ

7 февраля 2024 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный установил уникальное достижение в АПЛ
Илья Забарный после матча. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины и английского клуба "Борнмут" Илья Забарный оказался в списке самых быстрых футболистов Премьер-лиги. Речь идет о тех игроках, которые выступают в обороне.

Забарный занял восьмое место в списке самых скоростных игроков АПЛ, сообщает BBC Sport.

Читайте также:

Илья Забарный перешел в "Борнмут" чуть больше года назад. Во время трансфера игрок был травмирован, однако к началу текущего сезона 21-летний защитник полностью восстановился. Он стал важным футболистом для "Борнмута" и выступает практически без замен.

Илья Забарный
Илья Забарный борется с Дарвином Нуньесом из "Ливерпуля". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Стало известно, что украинец оказался в списке лучших защитников еще по одному важному признаку. Илья практически никому в АПЛ не уступает в скорости. 

Важное достижение Забарного 

Украинский защитник оказался на восьмом месте рейтинга самых быстрых футболистов чемпионата Англии. Скорость Ильи Забарного составила 36.6 километра в час. Возглавил этот список Мики ван де Вен из "Тоттенхэма". 

  1. Микки ван де Вен ("Тоттенхэм") — 37.38 км/год;
  2. Чидози Огбене ("Лутон") — 36.93 км/год;
  3. Педру Нету ("Вулверхэмптон") — 36.86 км/год;
  4. Доминик Собослаи ("Ливерпуль") — 36.76;
  5. Дара О'Ши ("Бернли") — 36.73;
  6. Энтони Гордон ("Ньюкасл") — 36.68;
  7. Амаду Онана ("Эвертон") — 36.65;
  8. Илья Забарний ("Борнмут") — 36.6; 
  9. Луис Диас ("Ліверпуль") — 36.42;
  10. Таит Чонг ("Лутон") — 36.37. 

Напомним, полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко назвал лучший и худший эпизоды в своей футбольной карьере. 

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, какой футболист заменит Кевина Де Брюйне

Боксер Александр Усик нашел нового соперника, с которым выйдет на ринг вместо Тайсона Фьюри. 

Украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

спорт
футбол
Английская Премьер-лига
Илья Забарный
Борнмут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме