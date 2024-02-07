Забарный установил уникальное достижение в АПЛ

Илья Забарный после матча. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Защитник сборной Украины и английского клуба "Борнмут" Илья Забарный оказался в списке самых быстрых футболистов Премьер-лиги. Речь идет о тех игроках, которые выступают в обороне.

Забарный занял восьмое место в списке самых скоростных игроков АПЛ, сообщает BBC Sport.

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Илья Забарный перешел в "Борнмут" чуть больше года назад. Во время трансфера игрок был травмирован, однако к началу текущего сезона 21-летний защитник полностью восстановился. Он стал важным футболистом для "Борнмута" и выступает практически без замен.

Илья Забарный борется с Дарвином Нуньесом из "Ливерпуля". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Стало известно, что украинец оказался в списке лучших защитников еще по одному важному признаку. Илья практически никому в АПЛ не уступает в скорости.

Важное достижение Забарного

Украинский защитник оказался на восьмом месте рейтинга самых быстрых футболистов чемпионата Англии. Скорость Ильи Забарного составила 36.6 километра в час. Возглавил этот список Мики ван де Вен из "Тоттенхэма".

Микки ван де Вен ("Тоттенхэм") — 37.38 км/год; Чидози Огбене ("Лутон") — 36.93 км/год; Педру Нету ("Вулверхэмптон") — 36.86 км/год; Доминик Собослаи ("Ливерпуль") — 36.76; Дара О'Ши ("Бернли") — 36.73; Энтони Гордон ("Ньюкасл") — 36.68; Амаду Онана ("Эвертон") — 36.65; Илья Забарний ("Борнмут") — 36.6; Луис Диас ("Ліверпуль") — 36.42; Таит Чонг ("Лутон") — 36.37.

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