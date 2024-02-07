Забарный установил уникальное достижение в АПЛ
Защитник сборной Украины и английского клуба "Борнмут" Илья Забарный оказался в списке самых быстрых футболистов Премьер-лиги. Речь идет о тех игроках, которые выступают в обороне.
Забарный занял восьмое место в списке самых скоростных игроков АПЛ, сообщает BBC Sport.
Илья Забарный перешел в "Борнмут" чуть больше года назад. Во время трансфера игрок был травмирован, однако к началу текущего сезона 21-летний защитник полностью восстановился. Он стал важным футболистом для "Борнмута" и выступает практически без замен.
Стало известно, что украинец оказался в списке лучших защитников еще по одному важному признаку. Илья практически никому в АПЛ не уступает в скорости.
Важное достижение Забарного
Украинский защитник оказался на восьмом месте рейтинга самых быстрых футболистов чемпионата Англии. Скорость Ильи Забарного составила 36.6 километра в час. Возглавил этот список Мики ван де Вен из "Тоттенхэма".
- Микки ван де Вен ("Тоттенхэм") — 37.38 км/год;
- Чидози Огбене ("Лутон") — 36.93 км/год;
- Педру Нету ("Вулверхэмптон") — 36.86 км/год;
- Доминик Собослаи ("Ливерпуль") — 36.76;
- Дара О'Ши ("Бернли") — 36.73;
- Энтони Гордон ("Ньюкасл") — 36.68;
- Амаду Онана ("Эвертон") — 36.65;
- Илья Забарний ("Борнмут") — 36.6;
- Луис Диас ("Ліверпуль") — 36.42;
- Таит Чонг ("Лутон") — 36.37.
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