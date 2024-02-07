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Забарний встановив унікальне досягнення в АПЛ

7 лютого 2024 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний встановив унікальне досягнення в АПЛ
Ілля Забарний після матчу. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України та англійського клубу "Борнмут" Ілля Забарний опинився у списку найшвидших футболістів Прем'єр-ліги. Йдеться про тих гравців, які виступають в обороні.

Забарний посів восьме місце у списку найшвидших гравців АПЛ, повідомляє BBC Sport.

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Ілля Забарний перейшов до "Борнмута" трохи понад рік тому. Під час трансферу гравця було травмовано, проте на початок поточного сезону 21-річний захисник повністю відновився. Він став важливим футболістом для "Борнмута" та виступає практично без замін.

Ілля Забарний
Ілля Забарний бореться із Дарвіном Нуньєсом із "Ліверпуля". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Стало відомо, що українець опинився у списку найкращих захисників ще за однією важливою ознакою. Ілля практично нікому в АПЛ не поступається швидкістю.

Важливе досягнення Забарного

Український захисник опинився на восьмому місці рейтингу найшвидших футболістів чемпіонату Англії. Швидкість Іллі Забарного становила 36.6 кілометри на годину. Очолив цей список Мікі ван де Вен із "Тоттенгема".

  1. Мікі ван де Вен ("Тоттенгем") — 37.38 км/год;
  2. Чідозі Огбене ("Лутон") — 36.93;
  3. Педру Нету ("Вулвергемптон") — 36.86;
  4. Домінік Собослаї ("Ліверпуль") — 36.76;
  5. Дарунок О'Ши ("Бернлі") — 36.73;
  6. Ентоні Гордон ("Ньюкасл") — 36.68;
  7. Амаду Онана ("Евертон") — 36.65;
  8. Ілля Забарний ("Борнмут") — 36.6;
  9. Луїс Діас ("Ліверпуль") — 36.42;
  10. Таїт Чонг ("Лутон") — 36.37.

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спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Ілля Забарний
Борнмут

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