Україна
Забарного жестко раскритиковали за ошибки и нестабильность

Забарного жестко раскритиковали за ошибки и нестабильность

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 08:31
Экс-игрок Динамо назвал проблему Забарного в ПСЖ
Илья Забарный в "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Бывший игрок "Динамо" и сборной Франции Бенуа Тремулинас выступил с жёсткой оценкой нынешней модели"ПСЖ". По его мнению, проблемы парижан в этом сезоне выходят далеко за рамки точности в завершении и связаны с качеством глубины состава.

Тремулинас считает, что при каждой попытке ротации команда теряет целостность и конкурентоспособность, сообщает L'Equipe.



Футболисты, подписанные в последнее время, по его оценке, не соответствуют уровню задач, которые ставит перед собой клуб. В результате "ПСЖ" становится уязвимым всякий раз, когда вынужден отходить от основного костяка. 

Илья Забарный
Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/psg/

Отдельно экс-защитник остановился на индивидуальных ошибках, которые, по его словам, регулярно подрывают надёжность команды. Он отметил, что Илья Забарный нестабилен в ключевых эпизодах, а вратарь Люка Шевалье, несмотря на высокий потенциал, сделал команду более уязвимой, в том числе в матчах против "Марселя".

Глубина состава стала проблемой для "ПСЖ"

Тремулинас сформулировал свою позицию предельно прямо. Он не считает большой выбор футболистов в парижской команде ее преимуществом. Эта ситуация может негативно сказаться на "ПСЖ", считает экс-защитник. 

"Каждый раз, когда команда прибегает к ротации, это не работает. Футболисты, которых подписали, не дотягивают до нужного уровня. В итоге, если у "ПСЖ" нет своих основных 11–12 игроков, они способны проиграть кому угодно", — объяснил Тремулинас. 

спорт футбол Динамо ПСЖ Илья Забарный
