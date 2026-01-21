Экс-игрок Динамо назвал проблему Забарного в ПСЖ

Илья Забарный в "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Бывший игрок "Динамо" и сборной Франции Бенуа Тремулинас выступил с жёсткой оценкой нынешней модели"ПСЖ". По его мнению, проблемы парижан в этом сезоне выходят далеко за рамки точности в завершении и связаны с качеством глубины состава.

Тремулинас считает, что при каждой попытке ротации команда теряет целостность и конкурентоспособность, сообщает L'Equipe.

Реклама

Читайте также:

Футболисты, подписанные в последнее время, по его оценке, не соответствуют уровню задач, которые ставит перед собой клуб. В результате "ПСЖ" становится уязвимым всякий раз, когда вынужден отходить от основного костяка.

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/psg/

Отдельно экс-защитник остановился на индивидуальных ошибках, которые, по его словам, регулярно подрывают надёжность команды. Он отметил, что Илья Забарный нестабилен в ключевых эпизодах, а вратарь Люка Шевалье, несмотря на высокий потенциал, сделал команду более уязвимой, в том числе в матчах против "Марселя".

Глубина состава стала проблемой для "ПСЖ"

Тремулинас сформулировал свою позицию предельно прямо. Он не считает большой выбор футболистов в парижской команде ее преимуществом. Эта ситуация может негативно сказаться на "ПСЖ", считает экс-защитник.

"Каждый раз, когда команда прибегает к ротации, это не работает. Футболисты, которых подписали, не дотягивают до нужного уровня. В итоге, если у "ПСЖ" нет своих основных 11–12 игроков, они способны проиграть кому угодно", — объяснил Тремулинас.

Напомним, Влада Зинченко остроумно пошутила над одним из лидеров сборной Украины по футболу.

Деонтей Уайлдер выбрал боксера, с которым проведет бой в 2026 году, и это не Александр Усик.

Тем временем украинский чемпион мира по боксу выступил с неоднозначным заявлением по поводу легендарного спортсмена.