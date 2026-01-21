Відео
Забарного жорстко розкритикували за помилки та нестабільність

Дата публікації: 21 січня 2026 08:31
Ексгравець Динамо назвав проблему Забарного в ПСЖ
Ілля Забарний у "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Колишній гравець "Динамо" та збірної Франції Бенуа Тремулінас виступив із жорсткою оцінкою нинішньої моделі "ПСЖ". На його думку, проблеми парижан у цьому сезоні виходять далеко за рамки точності в завершенні й пов'язані з якістю глибини складу.

Тремулінас вважає, що за кожної спроби ротації команда втрачає цілісність та конкурентоспроможність, повідомляє L'Equipe.

Футболісти, підписані останнім часом, за його оцінкою, не відповідають рівню завдань, які ставить перед собою клуб. У результаті "ПСЖ" стає вразливим щоразу, коли змушений відходити від основного кістяка.

Илья Забарный
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/psg/

Окремо ексзахисник зупинився на індивідуальних помилках, які, за його словами, регулярно підривають надійність команди. Він зазначив, що Ілля Забарний нестабільний у ключових епізодах, а воротар Люка Шевальє, попри високий потенціал, зробив команду більш вразливою, зокрема в матчах проти "Марселя".

Глибина складу стала проблемою для "ПСЖ"

Тремулінас сформулював свою позицію гранично прямо. Він не вважає великий вибір футболістів у паризькій команді її перевагою. Ця ситуація може негативно позначитися на "ПСЖ", вважає ексзахисник.

"Щоразу, коли команда вдається до ротації, це не працює. Футболісти, яких підписали, не дотягують до потрібного рівня. У підсумку, якщо у "ПСЖ" немає своїх основних 11-12 гравців, вони здатні програти кому завгодно", — пояснив Тремулінас.

Нагадаємо, Влада Зінченко дотепно пожартувала над одним із лідерів збірної України з футболу.

Деонтей Вайлдер обрав боксера, з яким проведе бій у 2026 році, і це не Олександр Усик.

Тим часом український чемпіон світу з боксу виступив із неоднозначною заявою щодо легендарного спортсмена.

