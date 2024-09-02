Карабин заменил Вивчаренко в сборной Украины перед матчами отбора на Евро-2025

Константин Вивчаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Константин Вивчаренко присоединился к Николаю Шапаренко и Денису Попову в лазарете киевского "Динамо". Защитник молодежной сборной Украины пропустит ближайшие матчи своей команды.

Унаи Мельгоса уже вызвал в лагерь "сине-желтых" другого игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

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Ярослав Карабин в игре за "Рух". Фото: instagram.com/karabaaa_/

Кого Мельгоса вызвал в сборную Украины

Форвард львовского "Руха" Ярослав Карабин вызвал в лагерь "сине-желтых" перед матчами отбора на молодежный Евро-2025. Это дебютное приглашение в сборную Украины 21-летнего игрока. За четыре поединка УПЛ в нынешнем сезоне Карабин уже забил два гола и сделал столько же результативных передач.

Также под вопросом выход на поле полузащитника польской "Лехии" и участника Олимпиады-2024 Максима Хланя. Решение по нему будет принято после того, как футболист пройдет МРТ.

Уже 6 сентября молодежная сборная Украины сыграет против национальной команды Сербии. А 10 сентября подопечные Унаи Мельгосы будут противостоять Северной Ирландии.

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