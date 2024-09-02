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Защитник Динамо пропустит важные матчи сборной Украины — известна причина

2 сентября 2024 15:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Карабин заменил Вивчаренко в сборной Украины перед матчами отбора на Евро-2025
Константин Вивчаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Константин Вивчаренко присоединился к Николаю Шапаренко и Денису Попову в лазарете киевского "Динамо". Защитник молодежной сборной Украины пропустит ближайшие матчи своей команды.

Унаи Мельгоса уже вызвал в лагерь "сине-желтых" другого игрока, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Константин Вивчаренко заболел после матчей "Динамо" в Лиге чемпионов. Молодой защитник будет восстанавливаться как минимум неделю и пропустит ближайшие матчи национальной команды. 

Ярослав Карабин
Ярослав Карабин в игре за "Рух". Фото: instagram.com/karabaaa_/

Кого Мельгоса вызвал в сборную Украины 

Форвард львовского "Руха" Ярослав Карабин вызвал в лагерь "сине-желтых" перед матчами отбора на молодежный Евро-2025. Это дебютное приглашение в сборную Украины 21-летнего игрока. За четыре поединка УПЛ в нынешнем сезоне Карабин уже забил два гола и сделал столько же результативных передач. 

Также под вопросом выход на поле полузащитника польской "Лехии" и участника Олимпиады-2024 Максима Хланя. Решение по нему будет принято после того, как футболист пройдет МРТ. 

Уже 6 сентября молодежная сборная Украины сыграет против национальной команды Сербии. А 10 сентября подопечные Унаи Мельгосы будут противостоять Северной Ирландии.

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спорт футбол Рух Львов молодежная сборная Украины Константин Вивчаренко

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