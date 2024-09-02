Карабин заменил Вивчаренко в сборной Украины перед матчами отбора на Евро-2025

Защитник Динамо пропустит важные матчи сборной Украины — известна причина
Константин Вивчаренко присоединился к Николаю Шапаренко и Денису Попову в лазарете киевского "Динамо". Защитник молодежной сборной Украины пропустит ближайшие матчи своей команды.
Унаи Мельгоса уже вызвал в лагерь "сине-желтых" другого игрока, сообщает официальный сайт УАФ.
Константин Вивчаренко заболел после матчей "Динамо" в Лиге чемпионов. Молодой защитник будет восстанавливаться как минимум неделю и пропустит ближайшие матчи национальной команды.
Кого Мельгоса вызвал в сборную Украины
Форвард львовского "Руха" Ярослав Карабин вызвал в лагерь "сине-желтых" перед матчами отбора на молодежный Евро-2025. Это дебютное приглашение в сборную Украины 21-летнего игрока. За четыре поединка УПЛ в нынешнем сезоне Карабин уже забил два гола и сделал столько же результативных передач.
Также под вопросом выход на поле полузащитника польской "Лехии" и участника Олимпиады-2024 Максима Хланя. Решение по нему будет принято после того, как футболист пройдет МРТ.
Уже 6 сентября молодежная сборная Украины сыграет против национальной команды Сербии. А 10 сентября подопечные Унаи Мельгосы будут противостоять Северной Ирландии.
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