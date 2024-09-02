Карабін замінив Вівчаренка у збірній України перед матчами відбору на Євро-2025

Костянтин Вівчаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Костянтин Вівчаренко приєднався до Миколи Шапаренка та Дениса Попова у лазареті київського "Динамо". Захисник молодіжної збірної України пропустить найближчі матчі своєї команди.

Унаї Мельгоса вже викликав до табору "синьо-жовтих" іншого гравця, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Ярослав Карабін у грі за "Рух". Фото: instagram.com/karabaaa_/

Кого Мельгоса викликав до збірної України

Форвард львівського "Руху" Ярослав Карабін викликав до табору "синьо-жовтих" перед матчами відбору на молодіжний Євро-2025. Це дебютне запрошення до збірної України 21-річного гравця. За чотири поєдинки УПЛ цього сезону Карабін вже забив два голи та зробив стільки ж результативних передач.

Також під питанням вихід на поле півзахисника польської "Лехії" та учасника Олімпіади-2024 Максима Хланя. Рішення щодо нього буде ухвалено після того, як футболіст пройде МРТ.

Вже 6 вересня молодіжна збірна України зіграє проти національної команди Сербії. А 10 вересня підопічні Унаї Мельгоси протистоятимуть Північній Ірландії.

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