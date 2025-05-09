Таловеров оказался на радаре грандов из двух европейских лиг

Максим Таловеров в футболке "Плимута". Фото: instagram.com/tal.04/

Защитник сборной Украины Максим Таловеров может этим летом сменить клубную прописку. Судьба защитника "Плимута" остается открытой, и за его подписью выстраивается очередь сразу из нескольких команд.

После вылета "Плимута" из Чемпионшипа клуб рискует потерять ключевых игроков, и Таловеров оказался в центре внимания, сообщает Fotospor.

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Украинским футболистом заинтересовался турецкий "Трабзонспор", в котором уже выступают Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков. Также у Максима есть предложения от английских клубов. Прежде всего это "Рексэм" и "Дерби Каунти". Пока же сам игрок осторожно комментирует свое будущее, давая понять, что не исключает перехода.

Максим Таловеров во время матча. Фото: instagram.com/tal.04/

Где продолжит карьеру Таловеров

При этом приоритетом для украинского футболиста остается продолжение карьеры в Англии. По информации СМИ, защитник хочет закрепиться на Туманном Альбионе, несмотря на интерес из Турции.

Максим Таловеров перешел в "Плимут" из австрийского ЛАСКа за два миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл за "пилигримов" 13 матчей, отметился двумя голами и одной голевой передачей, что привлекло внимание скаутов других клубов.

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