Таловеров оказался на радаре грандов из двух европейских лиг

Защитник сборной Украины в сфере интересов известного клуба
Защитник сборной Украины Максим Таловеров может этим летом сменить клубную прописку. Судьба защитника "Плимута" остается открытой, и за его подписью выстраивается очередь сразу из нескольких команд.
После вылета "Плимута" из Чемпионшипа клуб рискует потерять ключевых игроков, и Таловеров оказался в центре внимания, сообщает Fotospor.
Украинским футболистом заинтересовался турецкий "Трабзонспор", в котором уже выступают Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков. Также у Максима есть предложения от английских клубов. Прежде всего это "Рексэм" и "Дерби Каунти". Пока же сам игрок осторожно комментирует свое будущее, давая понять, что не исключает перехода.
Где продолжит карьеру Таловеров
При этом приоритетом для украинского футболиста остается продолжение карьеры в Англии. По информации СМИ, защитник хочет закрепиться на Туманном Альбионе, несмотря на интерес из Турции.
Максим Таловеров перешел в "Плимут" из австрийского ЛАСКа за два миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл за "пилигримов" 13 матчей, отметился двумя голами и одной голевой передачей, что привлекло внимание скаутов других клубов.
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