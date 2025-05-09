Таловєров опинився на радарі грандів із двох європейських ліг

Максим Таловєров у футболці "Плімута". Фото: instagram.com/tal.04/

Захисник збірної України Максим Таловєров може цього літа змінити клубну прописку. Доля захисника "Плімута" залишається відкритою, і за його підписом шикується черга одразу з кількох команд.

Після вильоту "Плімута" з Чемпіоншипа клуб ризикує втратити ключових гравців, і Таловєров опинився в центрі уваги, повідомляє Fotospor.

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Українським футболістом зацікавився турецький "Трабзонспор", у якому вже виступають Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков. Також у Максима є пропозиції від англійських клубів. Насамперед це "Рексем" та "Дербі Каунті". Поки ж сам гравець обережно коментує своє майбутнє, даючи зрозуміти, що не виключає переходу.

Максим Таловєров під час матчу. Фото: instagram.com/tal.04/

Де продовжить кар'єру Таловєров

При цьому пріоритетом для українського футболіста залишається продовження кар'єри в Англії. За інформацією ЗМІ, захисник хоче закріпитися на Туманному Альбіоні, попри інтерес із Туреччини.

Максим Таловєров перейшов у "Плімут" з австрійського ЛАСКа за два мільйони євро. У нинішньому сезоні він провів за "пілігримів" 13 матчів, відзначився двома голами та однією гольовою передачею, що привернуло увагу скаутів інших клубів.

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