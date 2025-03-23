Залужный и экс-динамовец Балтача создадут детскую футбольную академию в Британии

Валерий Залужный с детьми. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный станет соавтором проекта, который направлен на развитие детского спорта. Дипломат собирается создать в Лондоне футбольную академию.

Залужный поделился деталями нового проекта в своем Telegram-канале.

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Валерий Залужный с будущими украинскими футболистами. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834

Проект футбольной Академии

Валерий Залужный совместно с автором идеи Адрианом Сильвестру и бывшим футболистом киевского "Динамо" Сергеем Балтачей (выступал за "бело-синих" с 1976 по 1988 годы. — Ред.) собираются создать в Лондоне футбольную академию. В ней смогут заниматься талантливые украинские дети, которые таким образом получат путевку в профессиональный спорт.

"Расскажу о детях, не просто любящих футбол, а мечтающих стать профессиональными игроками. Я видел, как горят их глаза и как любимое дело делает их счастливыми. А еще — они очень хотят иметь такое место, где их научат и натренируют. И мы уже над этим работаем, идем к созданию Украинской футбольной академии в Лондоне. Кто знает, может, через годы кто-то из этих детей будет в сборной Украины", — объяснил Залужный.

Валерий Залужный раздает автографы. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834

В конце своего анонса Валерий Залужный пожелал успехов сборной Украины, которая в этот день проведет второй матч плей-офф Лиги Наций с командой Бельгии.

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