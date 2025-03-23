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Залужный и ветеран Динамо организуют детскую футбольную академию

23 марта 2025 19:01
Иван Крутогоров - Редактор
Залужный и экс-динамовец Балтача создадут детскую футбольную академию в Британии
Валерий Залужный с детьми. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834
Иван Крутогоров - Редактор

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный станет соавтором проекта, который направлен на развитие детского спорта. Дипломат собирается создать в Лондоне футбольную академию.

Залужный поделился деталями нового проекта в своем Telegram-канале

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Валерий Залужный показал фотографии, которые были сделаны на встрече с украинскими детьми. На снимках дипломат раздавал автографы и беседовал с маленькими спортсменами. Посол Украины в Великобритании объяснил, что ждет этих детей в будущем. 

Валерий Залужный
Валерий Залужный с будущими украинскими футболистами. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834

Проект футбольной Академии 

Валерий Залужный совместно с автором идеи Адрианом Сильвестру и бывшим футболистом киевского "Динамо" Сергеем Балтачей (выступал за "бело-синих" с 1976 по 1988 годы. — Ред.) собираются создать в Лондоне футбольную академию. В ней смогут заниматься талантливые украинские дети, которые таким образом получат путевку в профессиональный спорт. 

"Расскажу о детях, не просто любящих футбол, а мечтающих стать профессиональными игроками. Я видел, как горят их глаза и как любимое дело делает их счастливыми. А еще — они очень хотят иметь такое место, где их научат и натренируют. И мы уже над этим работаем, идем к созданию Украинской футбольной академии в Лондоне. Кто знает, может, через годы кто-то из этих детей будет в сборной Украины", — объяснил Залужный. 

Валерий Залужный
Валерий Залужный раздает автографы. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834

В конце своего анонса Валерий Залужный пожелал успехов сборной Украины, которая в этот день проведет второй матч плей-офф Лиги Наций с командой Бельгии. 

Напомним, подопечные Сергея Реброва смогут выставить на игру с бельгийцами новых футболистов. 

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