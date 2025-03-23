Залужний та ексдинамівець Балтача створять дитячу футбольну академію у Британії

Залужний та ветеран Динамо організують дитячу футбольну академію
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний стане співавтором проєкту, який спрямований на розвиток дитячого спорту. Дипломат збирається створити в Лондоні футбольну академію.
Залужний поділився деталями нового проєкту у своєму Telegram-каналі.
Валерій Залужний показав фотографії, які були зроблені на зустрічі з українськими дітьми. На знімках дипломат роздавав автографи та розмовляв із маленькими спортсменами. Посол України у Великій Британії пояснив, що чекає на цих дітей у майбутньому.
Проєкт футбольної Академії
Валерій Залужний спільно з автором ідеї Адріаном Сільвестру і колишнім футболістом київського "Динамо" Сергієм Балтачею (виступав за "біло-синіх" з 1976 по 1988 роки. — Ред.) збираються створити в Лондоні футбольну академію. У ній зможуть займатися талановиті українські діти, які таким чином отримають путівку в професійний спорт.
"Розповім про дітей, які не просто люблять футбол, а мріють стати професійними гравцями. Я бачив, як горять їхні очі і як улюблена справа робить їх щасливими. А ще — вони дуже хочуть мати таке місце, де їх навчать і натренують. І ми вже над цим працюємо, йдемо до створення Української футбольної академії в Лондоні. Хто знає, може, через роки хтось із цих дітей буде в збірній України", — пояснив Залужний.
Наприкінці свого анонсу Валерій Залужний побажав успіхів збірній України, яка цього дня проведе другий матч плей-оф Ліги Націй із командою Бельгії.
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