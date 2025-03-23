Залужний та ексдинамівець Балтача створять дитячу футбольну академію у Британії

Валерій Залужний із дітьми. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний стане співавтором проєкту, який спрямований на розвиток дитячого спорту. Дипломат збирається створити в Лондоні футбольну академію.

Залужний поділився деталями нового проєкту у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Валерій Залужний показав фотографії, які були зроблені на зустрічі з українськими дітьми. На знімках дипломат роздавав автографи та розмовляв із маленькими спортсменами. Посол України у Великій Британії пояснив, що чекає на цих дітей у майбутньому.

Валерій Залужний із майбутніми українськими футболістами. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834

Проєкт футбольної Академії

Валерій Залужний спільно з автором ідеї Адріаном Сільвестру і колишнім футболістом київського "Динамо" Сергієм Балтачею (виступав за "біло-синіх" з 1976 по 1988 роки. — Ред.) збираються створити в Лондоні футбольну академію. У ній зможуть займатися талановиті українські діти, які таким чином отримають путівку в професійний спорт.

"Розповім про дітей, які не просто люблять футбол, а мріють стати професійними гравцями. Я бачив, як горять їхні очі і як улюблена справа робить їх щасливими. А ще — вони дуже хочуть мати таке місце, де їх навчать і натренують. І ми вже над цим працюємо, йдемо до створення Української футбольної академії в Лондоні. Хто знає, може, через роки хтось із цих дітей буде в збірній України", — пояснив Залужний.

Валерій Залужний роздає автографи. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834

Наприкінці свого анонсу Валерій Залужний побажав успіхів збірній України, яка цього дня проведе другий матч плей-оф Ліги Націй із командою Бельгії.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва зможуть виставити на гру з бельгійцями нових футболістів.

Один із гравців збірної України влітку може переїхати в чемпіонат Туреччини.

Артем Мілевський чесно зізнався, як заробляє гроші після того, як пішов із професійного спорту.

Київське "Динамо" влітку може відмовитися від послуг одного зі своїх вихованців і лідерів.