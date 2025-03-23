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Залужний та ветеран Динамо організують дитячу футбольну академію

23 березня 2025 19:01
Іван Крутогоров - Редактор
Залужний та ексдинамівець Балтача створять дитячу футбольну академію у Британії
Валерій Залужний із дітьми. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834
Іван Крутогоров - Редактор

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний стане співавтором проєкту, який спрямований на розвиток дитячого спорту. Дипломат збирається створити в Лондоні футбольну академію.

Залужний поділився деталями нового проєкту у своєму Telegram-каналі.

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Валерій Залужний показав фотографії, які були зроблені на зустрічі з українськими дітьми. На знімках дипломат роздавав автографи та розмовляв із маленькими спортсменами. Посол України у Великій Британії пояснив, що чекає на цих дітей у майбутньому.

Валерий Залужный
Валерій Залужний із майбутніми українськими футболістами. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834

Проєкт футбольної Академії

Валерій Залужний спільно з автором ідеї Адріаном Сільвестру і колишнім футболістом київського "Динамо" Сергієм Балтачею (виступав за "біло-синіх" з 1976 по 1988 роки. — Ред.) збираються створити в Лондоні футбольну академію. У ній зможуть займатися талановиті українські діти, які таким чином отримають путівку в професійний спорт.

"Розповім про дітей, які не просто люблять футбол, а мріють стати професійними гравцями. Я бачив, як горять їхні очі і як улюблена справа робить їх щасливими. А ще — вони дуже хочуть мати таке місце, де їх навчать і натренують. І ми вже над цим працюємо, йдемо до створення Української футбольної академії в Лондоні. Хто знає, може, через роки хтось із цих дітей буде в збірній України", — пояснив Залужний.

Валерий Залужный
Валерій Залужний роздає автографи. Фото: https://t.me/Zaluzhnui/834

Наприкінці свого анонсу Валерій Залужний побажав успіхів збірній України, яка цього дня проведе другий матч плей-оф Ліги Націй із командою Бельгії.

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